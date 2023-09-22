Убийство лидера сикхов: Индия остановила выдачу виз жителям Канады

Об этом сообщает BBC .

"Важное сообщение от посольства Индии: По оперативным причинам, начиная с 21 сентября 2023 г., индийские визовые услуги приостанавливаются до дальнейшего сообщения", - говорится в сообщении визового сервис-провайдера BLS.

Сообщение о приостановлении выдачи виз впервые появилось на сайте Службы иммиграции и натурализации Индии. МИД отказался комментировать этот вопрос.

Этот шаг был сделан после того, как Индия рекомендовала своим гражданам, путешествующим в Канаду или живущим в ней, проявлять максимальную осторожность.