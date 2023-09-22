Убийство лидера сикхов: Индия остановила выдачу виз жителям Канады
Индия приостановила выдачу виз гражданам Канады из-за конфликта, связанного с убийством лидера сикхов на территории Канады
Об этом сообщает BBC .
"Важное сообщение от посольства Индии: По оперативным причинам, начиная с 21 сентября 2023 г., индийские визовые услуги приостанавливаются до дальнейшего сообщения", - говорится в сообщении визового сервис-провайдера BLS.
Сообщение о приостановлении выдачи виз впервые появилось на сайте Службы иммиграции и натурализации Индии. МИД отказался комментировать этот вопрос.
Этот шаг был сделан после того, как Индия рекомендовала своим гражданам, путешествующим в Канаду или живущим в ней, проявлять максимальную осторожность.
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Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что "агенты индийского правительства" совершили убийство лидера сикхской общины в Британской Колумбии в июне прошлого года. Индия назвала обвинения абсурдными и мотивированными.
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