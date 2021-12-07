Убийство Хашогги: во Франции арестован один из вероятных убийц саудовского журналиста
Во Франции арестован один из подозреваемых в убийстве журналиста Washington Post Джамаля Хашогги
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французское радио RTL.
Издание отмечает, что один из подозреваемых убийц саудовского журналиста Джамаля Хашогги был арестован в аэропорту Руасси неподалеку от Парижа во вторник, 7 декабря. Он собирался сесть на рейс в город Рияд (Саудовская Аравия).
Также известно, что подозреваемый служил в Королевской гвардии Саудовской Аравии.
- Напомним, об исчезновении проживавшего в США 59-летнего саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги стало известно 3 октября 2018 года - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле оформить документы для брака со своей невестой. Турецкая полиция заявила, что в здании консульства журналиста убили.
- Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве, но заявила, что не знает, где тело. Из-за убийства саудовского журналиста Хашогги арестованы 18 подозреваемых.
- ЦРУ назвало заказчиком убийство Хашогги кронпринца Мухаммеда бин Салмана.
- Специальная комиссия в ООН, расследующая убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, считает саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда основным подозреваемым.
- В Саудовской Аравии суд приговорил пятерых причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогги к смертной казни, еще три человека приговорены к тюремному заключению. Позднее приговор вынесли восьмерым обвиняемым по делу - их приговорили к заключению на сроки от 7 до 20 лет.
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