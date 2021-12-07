Убийство Хашогги: во Франции арестован один из вероятных убийц саудовского журналиста

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французское радио RTL.

Издание отмечает, что один из подозреваемых убийц саудовского журналиста Джамаля Хашогги был арестован в аэропорту Руасси неподалеку от Парижа во вторник, 7 декабря. Он собирался сесть на рейс в город Рияд (Саудовская Аравия).

Также известно, что подозреваемый служил в Королевской гвардии Саудовской Аравии.