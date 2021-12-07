Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Убийство Хашогги: во Франции арестован один из вероятных убийц саудовского журналиста

Убийство Хашогги: во Франции арестован один из вероятных убийц саудовского журналиста

7 декабря, 2021 вторник
21:21
Мир

Во Франции арестован один из подозреваемых в убийстве журналиста Washington Post Джамаля Хашогги

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французское радио RTL.

Издание отмечает, что один из подозреваемых убийц саудовского журналиста Джамаля Хашогги был арестован в аэропорту Руасси неподалеку от Парижа во вторник, 7 декабря. Он собирался сесть на рейс  в город Рияд (Саудовская Аравия).

Также известно, что подозреваемый служил в Королевской гвардии Саудовской Аравии.

  • Напомним, об исчезновении проживавшего в США 59-летнего саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги стало известно 3 октября 2018 года - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле оформить документы для брака со своей невестой. Турецкая полиция заявила, что в здании консульства журналиста убили.
  • Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве, но заявила, что не знает, где тело. Из-за убийства саудовского журналиста Хашогги арестованы 18 подозреваемых.
  • ЦРУ назвало заказчиком убийство Хашогги кронпринца Мухаммеда бин Салмана.
  • Специальная комиссия в ООН, расследующая убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, считает саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда основным подозреваемым.
  • В Саудовской Аравии суд приговорил пятерых причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогги к смертной казни, еще три человека приговорены к тюремному заключению. Позднее приговор вынесли восьмерым обвиняемым по делу - их приговорили к заключению на сроки от 7 до 20 лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Криминал
Саудовская Аравия
убийство журналиста
убийство Хашогги
Читайте также:
Джордж Камбосос
6 декабря, 2021 понедельник
Новый абсолютный чемпион мира Камбосос, отобравший у Лопеса пояса Ломаченко, отказался сразиться с украинцем
карантин
6 декабря, 2021 понедельник
Девять регионов Украины планируют перевести сразу из "красной" в "желтую" зону карантина
Олександр Хижняк (ліворуч)
6 декабря, 2021 понедельник
Судья несправедливо зафиксировал нокаут: украинский боксер Хижняк считает, что рефери отнял у него золотую медаль Олимпиады-2020
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.2
    Покупка 27.2
    Продажа 27.44
  • EUR
    Покупка 30.57
    Продажа 30.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
7 декабря
22:25
Эксклюзив
РФ будет делать что-то болезненное для Украины, но чтобы не подвергнуться жестким санкциям Запада, - аналитикиня
21:46
Роскошный ассист Зинченко не спас "Ман Сити" от неожиданного поражения в матче с "Лейпцигом"
21:45
Европейский регулятор заявил о лучшем иммунном ответе в случае комбинирования различных вакцин от COVID-19
21:35
Голы Месси и Мбаппе принесли ПСЖ убедительную победу над "Брюгге" в Лиге чемпионов
21:26
Ольга Харлан
Спорт и политика пересекаются, - олимпийская чемпионка Харлан объяснила, почему наши спортсмены не должны фотографироваться с россиянами
21:03
Эксклюзив
Разговор Байдена и Путина станет основой для позиции стран Запада и Украины в отношениях с РФ, - экс-глава МИДа Огрызко
21:00
Онлайн-дискуссия КБФ. Беседа Байдена с Путиным: результаты и выводы
20:48
Георгий Судаков
"Шахтер" - "Шериф": семь украинцев попали в стартовый состав "горняков" на матч Лиги чемпионов
20:32
"Экономические и другие меры": Байден предупредил Путина об ответе в случае нападения на Украину
20:30
Путин и Лукашенко
Сергей Высоцкий: Пойдет ли Путин на Киев из Беларуси?
20:17
Зеленский
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против владельцев самолетов, которыми Медведчук и Козак летали в РФ
20:12
WTA назвала имя лучшей теннисистки 2021 года
20:11
Эксклюзив
Алексей Голобуцкий
В США не видят смысла говорить с Зеленским перед разговором с Путиным, - Голобуцкий
19:43
Байден путин
После разговора с Путиным Байден поговорит с лидерами европейских государств
19:35
Инфографика
Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Динамо" перед 6-м туром
19:30
Антипремия "Это яйцо" за сексистские публикации и высказывания назвала "победителей" в 2021 году
19:14
Украинская опера Chornobyldorf вошла в шестерку лучших в мире на конкурсе Music Theatre Now
19:08
Эксклюзив
"Россия готовит своих граждан к потерям": нардеп Фрис считает, что только экономические санкции не удержат Путина от вторжения
18:57
Минюст и пенитенциарную службу Грузии оштрафовали за публикацию видеокадров с Саакашвили, - омбудсмен
18:40
Мне не хватало ощущения счастья, – Левандовски рассказал, что чувствовал после поражения в борьбе за "Золотой мяч"
18:25
сепар ООС
Запрещенные минометы и гранатометы: оккупанты трижды обстреляли украинские позиции в зоне ООС
18:22
Конкурент Беленюка по сборной отказался от украинского гражданства
18:21
PR
Кредобанк
Без комиссий и с счетами в долларах, евро и злотых: Кредобанк презентовал Правильную карту 
18:20
Украинский фильм "Плохие дороги" вошел в лонг-лист Оскара
18:19
Впервые за 11 лет не Ангела Меркель: рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes возглавила писательница Маккензи Скотт
18:12
США и Украина
Вашингтон рассматривает варианты эвакуации своих граждан из Украины в случае вторжения РФ
18:08
Google - иллюстративное фото
"Игра в кальмара", "Холостяк" и поп-ит: Google назвала самые популярные поисковые запросы в Украине за 2021 год
18:04
Спасти жизнь тяжелобольных: Украина зарегистрировала инновационный препарат против туберкулеза
17:59
Василий Ломаченко
Промоутер Усика нашел место, где следует провести бой Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира
17:55
После требования надеть маску: в Москве мужчина устроил стрельбу в центре предоставления госуслуг, погибли по меньшей мере два человека
17:40
завод "Большевик"
В бюджет Украины поступило 1,42 млрд грн за первый объект "Большой приватизации" - столичный завод "Большевик"
17:32
Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнего водителя признали вменяемым
17:18
Эксклюзив
Владимир Цыбулько
Покушение в сторону Украины позволяет Путину поторговаться с Байденом о поглощении Беларуси, - политолог Цыбулько
17:17
тролейбус
КГГА возьмет у ЕИБ в кредит почти 100 млн евро на закупку 137 троллейбусов и 50 вагонов метро
17:13
"Шахтер" - "Шериф": букмекеры дали окончательный прогноз на заключительный матч "горняков" Лиги чемпионов
17:05
Лагерей на границе Беларуси нет, у мигрантов изменилась тактика, - Пограничная служба Польши
16:53
Гео Лерос
Апелляционный суд оставил нардепу Леросу меру пресечения в виде личного обязательства
16:50
флаг России
ЕС без обсуждений продлит санкции против России еще на полгода, - журналист
16:27
Эксклюзив
КСУ
Конституционный суд пусть поставит точку, - эксперт о возможном изменении очередности выборов Рады и президента
16:26
Руслан Стефанчук
Рада рассмотрит ликвидацию ОАСК после перезагрузки Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, - Стефанчук
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV