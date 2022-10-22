Убийство гражданских, обстрелы домов, уничтожение 1 тыс. тонн зерна: в Херсонской области РФ за сутки совершила 42 военных преступления
В Херсонской области 21 октября оккупанты обстреляли дома, магазины, офисы и уничтожили 1 тыс. тонн зерна, ранили и убили гражданских
Об этом сообщило МВД в телеграме .
"Полиция Херсонщины открыла 42 уголовных производства по фактам военных преступлений, совершенных армией РФ. Бериславский район вновь оказался под обстрелами российско-оккупационных войск. Есть раненые и погибшие мирные жители, разрушены частные и многоквартирные дома, магазины, офисы, повреждено дорожное полотно", - отметили правоохранители.
Оккупанты уничтожили на складе 1 тыс. тонн зерна пшеницы и тракторы. Загорелся зерноток, сгорел прошлогодний урожай зерновых, семена подсолнечника и сельскохозяйственная техника.
Правоохранители обследуют территорию, собирают и фиксируют вещественные доказательства. В течение 21 октября полиция открыла 42 уголовных производства по фактам военных преступлений России, совершенных в Херсонской области.
- 21 октября в Бериславском районе Херсонской области украинская артиллерия уничтожила три склада оккупантов.
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