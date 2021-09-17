Убийство Гонгадзе: Наливайченко раскрыл детали спецоперации по задержанию Пукача

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

"12 лет от завершения спланированной мной спецоперации СБУ, по результатам которой был разыскан, задержан и заключен в камеру генерал-оборотень, организатор убийства Гии Гонгадзе. Время рассекретить, как это было", - заявил Наливайченко.

Нардеп отметил, что в 2006 году он был назначен в СБУ. Слышал тогда много рассказов и читал сотни секретных докладов, как неизвестно куда бежал и как невозможно найти генерала МВД Пукача, главного подозреваемого в убийстве журналиста Гонгадзе 17 сентября 2000 года.

"По одним тайными докладным Пукач скрывался в Израиле, по другим - в Молдове, по третьим - в Казахстане, и так без конца..." Надежные "источники описывали оборотня то на берегу Мертвого моря, то в европейских отелях", - сообщил Наливайченко.

Так, он заметит, что в начале 2007 года, когда начал руководить СБУ, понял две вещи:

1. Никто реально генерал не разыскивает - ни МВД, ни СБУ, ни прокуратура.

2. Что сам должен найти Пукача и доставить в суд в Украине.

"Начал с того, что встретился лично с руководителями Моссада и ШАБАКа (разведка и контрразведка Израиля), СИБ (спецслужба Молдовы), МИ6 и МИ5 (разведка и контрразведка Великобритании). Руководители этих спецслужб быстро и профессионально сообщили, что генерал Пукач не въезжал в ЕС, страны Ближнего Востока, Британского Содружества и другие", - написал Наливайченко.

Поэтому, по его словам, в 2007 году перестал читать и считать дезу о зарубежных убежищах Пукача.

Нардеп отметил, что тогда, в 2007 году организовал первый этап розыска Пукача в Украине:

• отобрал лучших офицеров СБУ, автономно, в полной секретности от правоохранительных и других органов власти;

• создал, засекретил и подчинил себе напрямую несколько независимых друг от друга групп оперативного розыска;

• в оперативно-технических подразделениях только определенные специалисты по отдельной методике взяли под контроль всю коммуникацию топ-генералитета МВД времен министра Кравченко, их сауны-рестораны, мерседесы и не только.

Также он в течение 2007-2008 годов несколько раз поднимал боевые группы Центра спецопераций "А", Альфы на захват подозреваемых с похожей внешностью и/или поведением. Но это был не Пукач.

"Помню одну из суббот 2008 года, когда я, как обычно в нерабочие дни работал не на Владимирской, а непосредственно на базе Альфы. Боевые офицеры антитеррора, которые прошли Ирак, в деталях докладывали мне одну из операций, которая, к сожалению, не привела к задержанию Пукача. Общаясь с офицерами, которые не боялись никого и ничего, сказал им тогда, что мы не остановимся и будем выезжать на задержание 100 раз ради одного, но результативного. Дал им слово: приказа "стоп" не будет. И тогда же понял, что мы не просто ищем оборотня-чиновника, мы пошли против самой Системы. Системы, которая годами убивает людей и остается безнаказанной", - отметил Наливайченко.

По словам нардепа, в начале 2009 года он усилил аналитиками и психологами группы оперативного розыска. Задачу поставил следующее: спровоцировать, заставить, вызвать Пукача на появление из норы, контакт, звонок, что угодно под нашим контролем.

"И это наконец сработало. Генерал милиции, сам возглавлявший до этого сильнейший в стране оперативный и агентурный департамент МВД, проявился. Не один день работала и группа, на которую он напоролся из своего логова. Многие часы на финальной стадии, в засаде под открытым небом, двое молодых офицеров СБУ с биноклем и спецтехникой пытались и успешно установили, кого именно на этот раз видят. На этот раз они установили Пукача. Но все было не так просто. Генерал-оборотень серьезно изменил внешность, место для логова выбрал в отдаленном селе на простом дворе с обычной женщиной, занимался хозяйством как любой селянин. Но не поверили двое оперативников притворном селянину. И поэтому, 22 июля 2009 года Альфа СБУ задержала убийцу. Но это был далеко не конец работы", - написал он.

Доставили тогда задержанного генерала в Киев двумя спецджипами, под охраной группы антитеррора СБУ с полным боекомплектом.

"Решил сделать все, чтобы сохранить подозреваемого до суда, для допросов и следственных действий уже после ареста. Камеру для Пукача проверили и контролировали 24 часа в сутки в месте временного содержания СБУ на Аскольдовом. Поставил четкую задачу: не допустим никаких попыток самоубийства, никаких угроз жизни арестованного генерала. И относились мы к этому серьезно. Проверяли все. От зубной щетки и пасты в камере для него до перевозок на допросы в Генпрокуратуру - все контролировалось специалистами Службы безопасности. И цена вопроса такова, друзья: Пукач признал обвинения в убийстве Гии Гонгадзе. Генерал-оборотень получил и обвинение в совершении ряда других преступлений: похищение Алексея Подольского, пытки, незаконное наблюдение и запугивания людей и т.д.", - рассказал Наливайченко.

Нардеп отметил, что потом вместе с Генпрокуратурой в селе Сухолесы Белоцерковского района они обнаружили место, где "система" закапывала в лесу похищенных и убитых людей.

"Сам Пукач указал на него. На этом месте и были найдены фрагменты черепа Георгия Гонгадзе", - добавил он.

Как известно, в июле этого года Верховный суд окончательно подтвердил пожизненное заключение генерала Пукача.

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