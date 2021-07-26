Убийство Гандзюк: Мангера и Левина оставили под стражей до 28 августа
Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина, которых обвиняют в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк
Об этом говорится в сообщении Киевского апелляционного суда Киева.
26 июля 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение следственного судьи Днепровского районного суда города Киева от 30 июня 2021 года, которой обвиняемым М. и Л. продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 28 августа 2021 года, без определения размера залога.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Днепровского районного суда города Киева от 30 июня 2021 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в повдиомленни.
Прокуратура просит назначить Мангерву и бывшему помощнику депутата Алексею Левину наказание в виде 12 лет лишения свободы.
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