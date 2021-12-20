Убийство бывшего руководителя "Интера" Старицкого: подозреваемый эксминистр Кожара вышел из СИЗО после внесения залога

Об этом в Facebook сообщила дочь убитого Екатерина Старицкая.

"Кожара внес залог и вышел на свободу, условия его домашнего ареста пока неизвестны (ранее суд безосновательно уменьшил залог). Это все происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства, и их более чем достаточно", - написала Старицкая.



Она добавила, что электронный браслет Кожаре не выдали. Апелляцию потерпевших и прокурора на это решение не приняли.



Судебное дело длится почти два года.

Напомним, 21 февраля 2020 года в здании бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары обнаружили застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

22 февраля полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого в здании эксглавы МИД Леонида Кожары из самоубийства на умышленное убийство.

27 февраля журналист Егор Чечеринда заявил, что на семью убитого стремятся выйти неизвестные, которые предлагают $1 млн за то, чтобы близкие официально отказались от каких-либо претензий к эксминистру МИД Кожары.

25 марта полиция по подозрению в умышленном убийстве задержала Леонида Кожару .

1 апреля адвокаты Кожары подали апелляционную жалобу на решение Шевченковского суда Киева о содержании его под стражей.

18 мая суд уменьшил сумму залога до 2,1 млн. грн.

21 мая Кожара вышел из СИЗО в залог, однако 11 июня 2020 года суд снова арестовал его.

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