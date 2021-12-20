Убийство бывшего руководителя "Интера" Старицкого: подозреваемый эксминистр Кожара вышел из СИЗО после внесения залога
Подозреваемый в убийстве бывшего директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого экс руководитель Министерства иностранных дел Леонид Кожара вышел из СИЗО под залог
Об этом в Facebook сообщила дочь убитого Екатерина Старицкая.
"Кожара внес залог и вышел на свободу, условия его домашнего ареста пока неизвестны (ранее суд безосновательно уменьшил залог). Это все происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства, и их более чем достаточно", - написала Старицкая.
Она добавила, что электронный браслет Кожаре не выдали. Апелляцию потерпевших и прокурора на это решение не приняли.
Судебное дело длится почти два года.
- Напомним, 21 февраля 2020 года в здании бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары обнаружили застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.
- 22 февраля полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого в здании эксглавы МИД Леонида Кожары из самоубийства на умышленное убийство.
- 27 февраля журналист Егор Чечеринда заявил, что на семью убитого стремятся выйти неизвестные, которые предлагают $1 млн за то, чтобы близкие официально отказались от каких-либо претензий к эксминистру МИД Кожары.
- 25 марта полиция по подозрению в умышленном убийстве задержала Леонида Кожару .
- 1 апреля адвокаты Кожары подали апелляционную жалобу на решение Шевченковского суда Киева о содержании его под стражей.
- 18 мая суд уменьшил сумму залога до 2,1 млн. грн.
- 21 мая Кожара вышел из СИЗО в залог, однако 11 июня 2020 года суд снова арестовал его.
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