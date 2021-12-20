Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Криминал Убийство бывшего руководителя "Интера" Старицкого: подозреваемый эксминистр Кожара вышел из СИЗО после внесения залога

Убийство бывшего руководителя "Интера" Старицкого: подозреваемый эксминистр Кожара вышел из СИЗО после внесения залога

20 декабря, 2021 понедельник
23:07
Криминал

Подозреваемый в убийстве бывшего директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого экс руководитель Министерства иностранных дел Леонид Кожара вышел из СИЗО под залог

Об этом в Facebook сообщила дочь убитого Екатерина Старицкая.

"Кожара внес залог и вышел на свободу, условия его домашнего ареста пока неизвестны (ранее суд безосновательно уменьшил залог). Это все происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства, и их более чем достаточно", - написала Старицкая.

Она добавила, что электронный браслет Кожаре не выдали. Апелляцию потерпевших и прокурора на это решение не приняли.

Судебное дело длится почти два года.

  • Напомним, 21 февраля 2020 года в здании бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары обнаружили застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.
  • 22 февраля полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого в здании эксглавы МИД Леонида Кожары из самоубийства на умышленное убийство.
  • 27 февраля журналист Егор Чечеринда заявил, что на семью убитого стремятся выйти неизвестные, которые предлагают $1 млн за то, чтобы близкие официально отказались от каких-либо претензий к эксминистру МИД Кожары.
  • 25 марта полиция по подозрению в умышленном убийстве задержала Леонида Кожару .
  • 1 апреля адвокаты Кожары подали апелляционную жалобу на решение Шевченковского суда Киева о содержании его под стражей.
  • 18 мая суд уменьшил сумму залога до 2,1 млн. грн.
  • 21 мая Кожара вышел из СИЗО в залог, однако 11 июня 2020 года суд снова арестовал его.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Общество
убийство
Читайте также:
Зеленський
14 декабря, 2021 вторник
Зеленский отреагировал на информацию о блокировании Германией поставок оружия Украине: обороняющееся государство должно иметь право приобрести
Порошенко
20 декабря, 2021 понедельник
Порошенко подписали подозрение в государственной измене, - Турчинов
Микола Тищенко
19 декабря, 2021 воскресенье
Тищенко считает, что котлета на украинском языке называется "митбол"
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.14
    Покупка 27.14
    Продажа 27.37
  • EUR
    Покупка 30.5
    Продажа 30.94
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
20 декабря
22:53
Юлия Тимошенко
"Безусловно, суды неправосудны, они зависимы": Тимошенко дала Порошенко советы в связи с объявлением подозрения
22:46
хакер
РФ готовит кибератаки на украинские госучреждения и энергосистему, - NYT
22:15
Зеленский
Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью на украинской границе с президентом Финляндии
22:09
Эксклюзив
Зеленский опасается, что Порошенко соберет протесты против референдума о возвращении Украине ОРДЛО на федеральных правах, - экснардеп Уколов
22:00
МН17 суд
Дело MH17: прокуроры заявили, что "Бук" привезли из РФ накануне сбития самолета и назвали обвиняемых виновными в убийстве
21:25
Подозрение подписывала не Венедиктова, все понимают, что это политические репрессии, – адвокат Порошенко Головань
21:20
"Барселона" составила список футболистов на продажу, туда попали пять игроков
21:09
HBO выпустила полноценный трейлер спецэпизода "Гарри Поттера" к 20-летию первого фильма
21:08
ОПУ
"Решение суда не окончательное": ОПУ о блокировании конкурса на руководителя САП
20:51
Ситуация в таблице не так плоха, - Шевченко нашел позитив после четырех поражений подряд в Серии А
20:48
Пограничникам разрешили без предупреждения сбивать беспилотники и перехватывать управление ими
20:30
"Рассчитывают, что на праздники общество не среагирует": адвокат Новиков назвал подозрение Порошенко "оливьегейтом" и попыткой подчинить ОГП
20:23
Эксклюзив
Кушнирук
Аграрии закладывают большую цену, чтобы иметь средства на посевную и не прекратить деятельность, - экономист Кушнирук о подорожании круп
19:59
Футболист сборной Украины заинтересовал немецкие топ-клубы
19:52
Русские военные
В ОРДЛО постоянно находятся от 600 до 800 российских офицеров и генералов, - разведка
19:34
Есть четкие доказательства, что штамм "Омикрон" распространяется гораздо быстрее и заражает вакцинированных, - ВОЗ
19:13
Эксклюзив
"Чтобы Зеленский мог сделать видосик на новогоднее поздравление": Емец назвал подозрение Порошенко методами диктатуры
19:00
Зеленский, Дуда и Науседа встретились на Франковщине: обсудили агрессию РФ и миграционный кризис
18:55
Крымскотатарский телеканал ATR может прекратить вещание на оккупированный Крым из-за недофинансирования, - Денисова
18:55
Блогер бросил вызов лучшему боксеру мира
18:25
снег
В Киеве выпал снег: город сковали пробки, на улицах работает около 300 авто спецтехники
18:21
ОАСК
Конкурс на руководителя САП заблокирован: ОАСК отменил порядок работы конкурсной комиссии
18:15
Эксклюзив
уголь
"Речь шла о покупке угля у украинских предприятий без запросов через "Л/ДНР": эксперт назвал подозрение Порошенко "скорее политическим, чем юридическим"
18:08
Швейцария ввела новые санкции против Беларуси: список
18:02
"Динамо" и английский клуб договорились о трансфере украинца Миколенко
17:59
В ЕС выразили обеспокоенность обновленным законом о СМИ в Польше
17:49
Вакцина
Регулятор ЕС одобрил вакцину Novavax против COVID-19
17:45
ООС ВСУ
День в зоне ООС: со стороны Украины – двое травмированных взрывом военных, россияне трижды нарушили режим тишины
17:42
Украинская команда NAVI победила россиян и торжествовала на престижном киберспортивном турнире
17:31
Суд разрешил заочное расследование по делу Курченко
17:24
Инкерманский водоем
Был источником чистой воды и местом отдыха: оккупанты заваливают мусором Инкерманский водоем
17:18
пластик пакет
Защита окружающей среды: правительство утвердило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты
17:15
Один из самых дорогих защитников мира решил сбежать из "Ювентуса" из-за позорного сезона
17:10
Європейська Солідарність
Заявление партии "Европейская Солидарность"
16:54
Госстат улучшил оценку роста ВВП в третьем квартале 2021 года
16:53
Габриэль Борич
Кандидат левых Габриэль Борич победил на президентских выборах в Чили
16:50
По произведению Леси Украинки: появился новый трейлер мультфильма "Мавка. Лісова пісня", названа дата выхода в кинопрокат
16:47
Эксклюзив
ОПУ
Банковая стремится привязать Порошенко к Медведчуку, - политолог о подозрении пятому президенту
16:08
Гитанас Науседа
Литва готова содействовать вступлению Украины в НАТО, - Науседа
16:05
Всемирный банк
Украина подписала соглашение с Всемирным банком о 300 млн евро ссуды для экономической реформы
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV