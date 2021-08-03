Убийство 6-летней девочки в Харьковской области: в момент преступления подозреваемый подросток был пьян
13-летний подросток, подозреваемый в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк 28 июня во поселке Старый Салтов Харьковской области, на момент происшествия был пьян
Об этом говорится в постановлении Волчанского районного суда от 29 июля, обнародованном 2 августа в Едином государственном реестре судебных решений, передает "Укринформ".
"Досудебным расследованием установлено, что 28.07.2021, в промежуток времени с 16:00 до 18:00, подросток, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении заброшенного здания, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений ... умышленно нанес потерпевшей не менее 10 ударов тупым твердым предметом в область головы ", - говорится в постановлении суда.
13-летний подросток признал вину в суде.
"Он пояснил, что в то время находился с малолетней в помещении заброшенного здания в пгт Старый Салтов, которое расположено недалеко от их дома (ред. - потому что они соседи), и там наносил ей телесные повреждения, а затем оставил ее без сознания и пошел к себе домой ", - говорится в сообщении.
Следователи изъяли из заброшенного здания вещественные доказательства, в том числе, одежду девочки, а также обломки кирпича со следами крови. Тогда же из квартиры семьи подростка изъяли средства для стирки и влажную одежду парня. На суде следователи в присутствии матери и психолога опросили подружку убитой девочки. Она рассказала, что подросток, который постоянно цеплялся к детям во дворе, подошел к ним, когда они играл,и и предложил вместе пойти нарвать яблок. Эта девочка отказалась, а Мирослава согласилась и больше не вернулась домой.
- Напомним, что в пгт Старый Салтов в заброшенном доме ночью нашли тело девочки с признаками насильственной смерти.
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