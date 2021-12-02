Убийство 6-летней девочки на Харьковщине: суд отправил подростка в спецучреждение на 3 года
Волчанский райсуд Харьковской области поддержал позицию областной прокуратуры и направил 13-летнего подростка, обвиняемого в убийстве шестилетней соседки, в спецучреждение на три года
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
В суде суд доказал, что 28 июля 2021 года 13-летний парень убил соседскую 6-летнюю девочку. Правоохранители обнаружили тело ребенка в заброшенном помещении с признаками насильственной смерти.
"В связи с тем, что несовершеннолетний не достиг возраста уголовной ответственности, согласно требованиям УПК Украины, к нему возможно применить только принудительные меры воспитательного характера", - говорится в сообщении.
Суд применил к подростку максимально возможную принудительную меру воспитательного характера – направление в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков сроком на 3 года.
- Напомним, 29 июля 2021 года в пгт Старый Салтов в заброшенном доме ночью нашли тело 6-летней девочки с признаками насильственной смерти, по подозрению в преступлении задержали 13-летнего парня.
- 29 июля на заседании Волчанский районный суд установил, что в момент преступления подозреваемый подросток был пьян. Несовершеннолетний признал свою вину.
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