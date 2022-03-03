Убийства мирных жителей и бомбардировки гражданских объектов: прокуратура суда Гааги просит присылать доказательства военных преступлений РФ на электронную почту

Об этом сообщили СБУ в комментарии "Укринформу" и советник МВД Антон Геращенко.



Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан, начавший расследование военных преступлений, совершенных россиянами в Украине, просит всех имеющих документальные свидетельства военных преступлений,



Чтобы передать ему эти свидетельства, необходимо писать по электронной почте otp.informationdesk@icc-cpi.int .



"Каждый свидетель, который может сообщить о фактах убийства российскими оккупантами мирных жителей, варварских ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по больницам, школам, жилым домам и другим гражданским объектам, пожалуйста, сделайте это", - заявили в ведомстве.



Писать прокурору можно на любом языке, для него сделают перевод.

Напомним, 3 марта Россия нанесла авиаудары по школам и гражданским домам в Чернигове, из-под завалов извлекли тела 22 человек.

3 марта российская авиация разбомбила ТЭЦ и железнодорожный вокзал в Ахтырке.

3 марта российская авиация смерчем бомбила Яковлевку на Харьковщине, погибли три человека.



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