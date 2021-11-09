Убийства активистов Майдана: девяти экс-чиновникам времен Януковича объявили подозрения

Об этом сообщает сайт ГБР.



Среди подозреваемых экс-чиновников времен Януковича - экс-министр обороны Украины, экс-глава СБУ, экс-министр внутренних дел, экс-командующий внутренними войсками МВД, экс-командир полка полиции особого назначения "Беркут".



Указанные лица подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года.



В частности, их подозревают в совершении террористического акта с целью устрашения населения, что привело к гибели людей; превышении служебных полномочий; причинении участникам акций протеста телесных повреждений различной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия; незаконном препятствии организации и проведения собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций.



ГБР установило, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.



По адресам последних известных мест жительства подозреваемых направили сообщения о подозрении. Их составили на основании доказательств, собранных за 8 лет. Относительно экс-чиновников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



ГБР формирует весь массив собранных доказательств, чтобы предоставить их для ознакомления стороне защиты и направить обвинительный акт в суд по специальной (заочной) процедуре.

Напомним, 24 сентября экс-командиру харьковского "Беркута" объявили подозрение в организации теракта и трех убийств.