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"Убивают и калечат людей": в ООН выступили против предоставления Украине кассетных боеприпасов

7 июля, 2023 пятница
17:09
Мир ООН

Офис ООН по правам человека в Женеве отреагировал на сообщение о возможном предоставлении Штатами кассетных боеприпасов Украине. Там отметили, что против таких поставок

Об этом на брифинге сказала спикер Офиса, передает Bild .

"Такие боеприпасы убивают и калечат людей спустя долгое время после окончания конфликта. Поэтому использование должно быть немедленно прекращено", – заявила она.

В ведомстве призвали Россию и Украину присоединиться к Конвенции о кассетных боеприпасах, запрещающей использование, производство и передачу определенных типов обычных кассетных боеприпасов.

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов. Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

30 июня стало известно, что США близки к согласованию предоставления Украине кассетных боеприпасов.

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие. А 7 июля против предоставления кассетных боеприпасов выступила Германия.

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