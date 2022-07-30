Убивающее военнопленных государство не имеет права на существование, - сестра военнопленного "азовца"
Сандра Кротевич заявила, что родственники украинских пленных имеют претензии к ООН и Международному комитету Красного Креста, которые выступали гарантами безопасности военнопленных
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Ждем официальных данных от Генерального Штаба Украины о количестве погибших и состоянии раненых в Оленовке. Может мир устал от гибели наших людей? После циничного убийства военнопленных, мир не может просто смотреть и молчать дальше. Ждем решительных действий от международных организаций, ждем признания России государством" -террористом. Государство, которое убивает военнопленных, не имеет право на существование", - подчеркнула Кротевич.
- Напомним, вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленевка Донецкой области, где содержались украинские пленные
- Убийство украинских защитников в Оленовке – это сознательный акт терроризма, главной целью которого было скрыть факты тотального хищения средств, выделенных на содержание военнопленных
- Представители Международного комитета Красного Креста хотят попасть в колонию в Оленовке, где в результате совершенного россиянами теракта погибли украинские военнопленные
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