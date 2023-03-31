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Война с Россией: хроника
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OPINION

Убивать на войне

Александр Вильчинский
31 мартa, 2023 пятница
18:03
Мнение

Казалось бы, на десятом году войны и через год с лишним после полномасштабного российского вторжения употреблять слово "убийство" в контексте слова "война" как-то неуместно. Ну да, но все же...

Мы ведь люди. Шестая заповедь и все такое. Хотя... шестой заповедью Господь Бог запрещает не только убийство, то есть лишение жизни другого человека, но и самого себя (самоубийство) любым способом. А если на войне ты не убьешь врага, то это равнозначно тому же самоубийству. Ведь враг обязательно воспользуется твоими сомнениями и при первой возможности обязательно всадит в тебя пулю, или бросит гранату, или то и другое, тем более когда речь идет об этих уродах в грязной зеленой форме с буквой "z".

Кажется, об этом уже писано-переписано, впрочем, на каждой войне каждый решает это для себя сам. Но только один раз, а когда решил, взял в руки оружие для защиты Отечества, то все колебания прочь. Закон войны: или ты или тебя. И тогда это уже на уровне рефлекса, иногда даже достаточно одного движения в нужном направлении, в том, где враг.

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Когда решил, взял в руки оружие для защиты Отечества, то все колебания прочь. Закон войны: или ты или тебя. И тогда это уже на уровне рефлекса, порой даже достаточно одного движения в нужном направлении, где враг

К этим размышлениям побудило услышанное утром от соседа.

... – Сегодня снова тысяча! – бросил он со скамейки под орехом, когда я выходил из подъезда.

Но это было не ко мне, а "таксистке". Она когда-то действительно работала таксисткой, потом поехала к дочери то ли в Италию, то ли в Америку, но еще перед полномасштабным вторжением вернулась и с тех пор здесь.

– Тысяча двадцать, – уточняет она.

– …и четыре танка, и двадцать ББМ… – добавляет сосед. – Боевых бронированных машин, – расшифровывает тоном знатока.

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Мои соседи, и, вероятно, не только они, теперь часто начинают утренний диалог с пересказа услышанной из теленовостей статистики ликвидированных за предыдущие сутки российских захватчиков и уничтоженного их железа. Это уже почти как выпить утреннего кофе.

– Мало, – заключает "таксистка", – было и больше.

– Ждите, москали тоже… – еще начал было сосед, может, даже что-то в их оправдание, но так и не закончил фразы.

Наверное, вспомнил о своих многолетних поездках в Москву на заработки и что теперь не хватает стажа на пенсию, сам мне рассказывал о глупо потраченных годах. И этого он им так же простить не может, как еще многое, не говоря уже о войне.

Привычка видеть каждое утро три или четырехзначную цифру убитых за сутки российских оккупантов – это не только хорошая прививка на долгие годы от их обманчивого "мышебратства" для нас, но и обучающий предохранитель для них, да и для всех остальных, кто пожелает "можем повторить"

А еще мне подумалось, что привычка видеть каждое утро три или четырехзначную цифру убитых за сутки российских окупантов – это не только хорошая прививка на долгие годы от их обманчивого "мышебратства" для нас, но и обучающий предохранитель для них, да и для всех остальных, кто пожелает "можем повторить". И может, если бы нам удалось так столетие назад, хотя бы после Крут, то все эти годы москали дули бы на холодное и сто раз подумали бы, прежде чем снова трогать украинцев.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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Украина
Россия
война с Россией
потери окуппантов
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