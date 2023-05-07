"Убивали и будем убивать россиян до полной победы Украины": Буданов заявил, что не считает уничтожение граждан РФ терроризмом
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что не считает убийство россиян терроризмом
Об этом Буданов рассказал в интервью Yahoo News .
"Меня пытаются обвинить в терроризме с 2016 года. Но я хочу начать с того, что то, что они называют "терроризмом", мы называем освобождением. И это началось не потому, что я сошел с ума и начал убивать людей в Москве. Это произошло поэтому , что они вторглись в нашу страну еще в 2014 году", – сказал Буданов.
В то же время, он отказался отвечать на вопрос о причастности Украины к убийству российской пропагандистки Дарьи Дугиной и взрыву на Крымском мосту.
"Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян где угодно во всем мире до полной победы Украины", - ответил Буданов.
- 7 мая Кирилл Буданов заявил , что ПВК Вагнера воюет эффективнее регулярной армии РФ, поскольку наемники проходят гораздо лучшую подготовку.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 37.87
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное