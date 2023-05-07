Об этом Буданов рассказал в интервью Yahoo News .

"Меня пытаются обвинить в терроризме с 2016 года. Но я хочу начать с того, что то, что они называют "терроризмом", мы называем освобождением. И это началось не потому, что я сошел с ума и начал убивать людей в Москве. Это произошло поэтому , что они вторглись в нашу страну еще в 2014 году", – сказал Буданов.

В то же время, он отказался отвечать на вопрос о причастности Украины к убийству российской пропагандистки Дарьи Дугиной и взрыву на Крымском мосту.

"Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян где угодно во всем мире до полной победы Украины", - ответил Буданов.