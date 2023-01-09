Убивали гражданских и насиловали женщин: СБУ получила очередное подтверждение военных преступлений РФ при отступлении из Лимана
Служба безопасности Украины получила очередное подтверждение военных преступлений российской армии при отступлении из Лимана
Об этом стало известно из telegram-канала Службы безопасности Украины.
Стало известно, что Служба безопасности Украины перехватила один из телефонных разговоров оккупантов, который станет еще одним доказательством в Гааге для тех захватчиков, кому удастся выжить на этой войне.
Мы когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов еб*ных… Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли, расстреливали. молодых: всех *бли, резали их, расстреливали", – признается в военных преступлениях оккупант.
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Также говорится, что слова оккупанта задокументированы, и следователи СБУ работают над тем, чтобы рашисты получили максимальное наказание за каждое свое преступление.
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