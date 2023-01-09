Об этом стало известно из telegram-канала Службы безопасности Украины.

Стало известно, что Служба безопасности Украины перехватила один из телефонных разговоров оккупантов, который станет еще одним доказательством в Гааге для тех захватчиков, кому удастся выжить на этой войне.

Мы когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов еб*ных… Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли, расстреливали. молодых: всех *бли, резали их, расстреливали", – признается в военных преступлениях оккупант.

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Также говорится, что слова оккупанта задокументированы, и следователи СБУ работают над тем, чтобы рашисты получили максимальное наказание за каждое свое преступление.

17 декабря 2022 года конгресс США обязал американскую администрацию собирать свидетельства преступлений против человечности и военных преступлений, совершивших военные РФ на территории Украины.

1 января стало известно, что британский юрист Джефри Найс заявил , что президента РФ Владимира Путина нужно привлечь к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине.

4 января городской совет Гааги поддержал инициативу Лотте ван Бастен Батенбург, лидер партии VVD (Народная партия за свободу и демократию), создать в городе специальный трибунал для РФ.

По состоянию на 6 января 2023 г. правоохранители зафиксировали в Украине 62 927 военных преступлений, которые совершила Российская Федерация после 24 февраля 2022 года.