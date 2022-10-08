Убивал москвичей во время путча 91 года, чеченцев и сирийцев. Шойгу поставил генерала Суровикина во главе оккупационных сил в Украине
В субботу, 8 октября 2022 года, российский министр обороны Сергей Шойгу сменил ответственного за проведение "специальной военной операции" (СВО) против Украины
Об этом сообщило российское государственное информагентство РИА "Новости".
"Решением министра обороны командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО назначен генерал армии Сергей Суровикин", - говорится в сообщении.
Суровикину 11 октября исполнится 66 лет. Родился в Новосибирске.
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Начиная с 2017 года возглавлял Воздушно-космические силы РФ.
Генерал армии страны-агрессора Сергей Суровикин известен тем, что силой подавлял выступления противников ГКЧП в августе 1991 года и до войны с Украиной участвовал в карательных операциях против народов Чечни и Сирии.
Сергей Суровикин
Именно Суровикин в звании капитана командовал колонной БМП, под колесами которой в ночь с 20 на 21 августа 1991 г. в Москве погибли мирные протестующие Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов.
В 1995 году военный суд Московского гарнизона приговорил Суровикина к условному лишению свободы сроком на 1 год за незаконный сбыт оружия и боеприпасов.
Впрочем, эти обстоятельства не помешали Сергею Суровикину сделать успешную карьеру в российской армии, ведь он проявил себя с нужной для Кремля стороны во время войны с Чеченской Республикой Ичкерия и противниками диктатора Башара аль-Асада в Сирии.
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