Об этом сообщило российское государственное информагентство РИА "Новости".

"Решением министра обороны командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО назначен генерал армии Сергей Суровикин", - говорится в сообщении.

Суровикину 11 октября исполнится 66 лет. Родился в Новосибирске.

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Начиная с 2017 года возглавлял Воздушно-космические силы РФ.

Генерал армии страны-агрессора Сергей Суровикин известен тем, что силой подавлял выступления противников ГКЧП в августе 1991 года и до войны с Украиной участвовал в карательных операциях против народов Чечни и Сирии.

Сергей Суровикин

Именно Суровикин в звании капитана командовал колонной БМП, под колесами которой в ночь с 20 на 21 августа 1991 г. в Москве погибли мирные протестующие Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов.

В 1995 году военный суд Московского гарнизона приговорил Суровикина к условному лишению свободы сроком на 1 год за незаконный сбыт оружия и боеприпасов.

Впрочем, эти обстоятельства не помешали Сергею Суровикину сделать успешную карьеру в российской армии, ведь он проявил себя с нужной для Кремля стороны во время войны с Чеченской Республикой Ичкерия и противниками диктатора Башара аль-Асада в Сирии.

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