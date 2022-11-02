"Убиваете за стиралку и вечную власть деда": Хлывнюк обратился к россиянам

Соответствующие сообщения он написал в сторис в Instagram.

Андрей Хлывнюк, с первого дня полномасштабного вторжения России вступивший в территориальную оборону, сейчас защищает Украину на фронте. На своей странице в соцсети он обратился к россиянам, которые выросли на песнях группы "Бумбокс", а сейчас напали на Украину, убивают и мародерствуют.

Группа, фронтменом которой является Андрей Хлывнюк, имеет на счету немало русскоязычных треков, которые в свое время стали популярными не только среди украинских слушателей, но и среди россиян. На фоне фотографии с войны Хлывнюк по-русски обратился к оккупантам.

"Глупо это, враги. Глупо и бессмысленно. Ладно мы готовы воевать за свои семьи и верховенство права над тупой силой. А вы за что?" - задал вопрос артист.

В следующей сторис Хлывнюк сам ответил на вопросы.

"А вы, мародеры зассанные, убиваете за стиралку и умираете за вечную власть деда, который даже свою семью ссыт показать. Умираете за его дачу на Байкале", - отметил музыкант.

Популярный украинский певец Андрей Хлывнюк исполнил гимн Украинских сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина" в дни, когда оккупанты обстреливали Киев. Его видео стало очень популярным, многие музыканты записывали ремиксы с вокалом Хлывнюка

Он не поехал в тур в США, чтобы защитить свою страну от путинских вооруженных сил. Музыкант и сейчас защищает Украину. В конце марта он был ранен во время минометных обстрелов в Киеве.

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