"Убиваем демократию": Княжицкий назвал законопроект о передаче мэрам полномочий городских советов "мародерством во время войны"

"Главы сами будут формировать исполкомы, кого хотят увольнять, назначают, уволят руководителей коммунальных предприятий, формируют бюджет - фактически им передаются все полномочия советов - и это там, где нет военных действий", - сказал нардеп в эфире Эспрессо.



Княжицкий добавил, что такой законопроект является посягательством на демократию в страну и инициативы такого типа ставят под угрозу наше кандидатство в ЕС. А если начнется оккупация города? Все зависит от одного человека, а если он глава? Так что мы будем делать?



Также нардеп добавил, что фракция "Европейская Солидарность" воздерживается от голосования за этот законопроект.

Добавим, накануне, Рада приняла ряд законов, в том числе касающихся, в частности, десоветизации законодательства, освобождения от налогообложения переданной ВСУ техники оккупантов, увеличения резервного фонда госбюджета на 200 млрд грн и других тем.

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