Владимир Зеленский в ночном обращении 7 апреля обратился к гражданам РФ на русском языке.



"Убитые украинцы и украинки в Буче и Ирпени - последний аргумент для каждого гражданина России, чтобы определиться, за войну они или за мир", — сказал Зеленский.



"Если за войну, то вы до конца жизни будете изгоями, и в конце концов потеряете все. Если же вы за мир, если у вас есть хоть немного стыда за то, что делают российские войска в Украине, то для таких граждан РФ сейчас определяющий момент. Нужно требовать, – именно требовать прекращения войны. Лучше сейчас, требуя мира, что-то потерять, – к примеру, натолкнуться на российскую репрессивную машину, – чем вас до конца жизни будут сравнивать с нацистами».



"Это касается не только публичных лиц в Российской Федерации, — уточнил президент Украины, — не только бизнесменов, но и обычных граждан. У нацизма нет будущего, у массовых убийств - нет будущего. У всех в России, кто сейчас не потребует прекращения этой позорной войны и вывода русских войск из Украины, нет будущего",



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