Убитые и раненые дети теперь будут определять восприятие России в мире, - Зеленский о ракетном ударе на Тернопольщине

Об этом он сказал в вечернем обращении, опубликованном в Telegram .

"После ракетного удара по Тернопольской области в больницах все еще находятся 10 человек. Не было ни одного тактического или стратегического смысла в этом ударе, как и в абсолютном большинстве других российских ударов", - отметил Зеленский.

Президент назвал такие ракетные удары россиян террором.

"Среди пострадавших девочка, ей 12 лет, она из Харькова. Она уехала в Тернопольскую область, чтобы спастись от российской армии. Именно такие факты теперь будут определять восприятие России в мире. Не Петр Первый, не Лев Толстой, а дети. Ранены и убиты российскими ударами" ", - подытожил он.

Вечером 11 июня в Тернопольской области произошли взрывы . В Чорткове и селе Белая после этого отключили природный газ.

Ранения получили 22 человека, им оказали медпомощь и госпитализировали. Среди пострадавших – 12-летний ребенок, 7 женщин. Впоследствии количество пострадавших выросло до 23 человек.