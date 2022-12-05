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Убиты военные, повреждены самолеты: РФ признала удары по ее аэродромам, заявив о сбитых дронах

5 декабря, 2022 понедельник
19:46
война с Россией

Минобороны РФ признало удары по ее военным аэродромам в Рязанской и Саратовской областях, гибель и ранение личного состава и повреждение самолетов

Об этом говорится в заявлении минобороны РФ в Telegram.

"Утром 5 декабря киевским режимом с целью выведения из строя российских самолетов Дальней авиации были предприняты попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области", - говорится в сообщении.

При этом РФ заявляет, что сбила дроны, а гибель и ранения военных и повреждения самолетов вызваны "падением обломков".

"Средствами противовоздушной обороны ВКС России украинские БПЛА, которые летели на малой высоте, были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Находившиеся на аэродроме трое российских военнослужащих технического состава получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получившие ранения, доставлены в медицинские учреждения", - сообщает минобороны РФ.

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