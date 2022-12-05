Об этом говорится в заявлении минобороны РФ в Telegram.

"Утром 5 декабря киевским режимом с целью выведения из строя российских самолетов Дальней авиации были предприняты попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области", - говорится в сообщении.

При этом РФ заявляет, что сбила дроны, а гибель и ранения военных и повреждения самолетов вызваны "падением обломков".

"Средствами противовоздушной обороны ВКС России украинские БПЛА, которые летели на малой высоте, были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Находившиеся на аэродроме трое российских военнослужащих технического состава получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получившие ранения, доставлены в медицинские учреждения", - сообщает минобороны РФ.

Ранее сообщалось о взрыве на аэродроме в Рязанской области , в результате которого погибли и получили ранения россияне.

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