Убит лидер "Исламского государства" – Reuters
Лидер Исламского государства Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Кураши был убит во время боевых действий
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря организации сообщил Reuters.
Новым лидером террористической организации избран Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши. Никаких подробностей о своем новом предводителе боевики не сообщили. Предыдущий руководитель, по словам спикера "был убит в борьбе с врагами Бога".
"Исламское государство вышло из хаоса гражданской войны в Сирии и захватило огромные территории Ирака и Сирии в 2014 году. Багдади провозгласил исламский халифат в мечети в городе Мосул на севере Ирака и провозгласил себя халифом всех мусульманских стран", – говорится в материале.
Багдад был ликвидирован в 2019 году. Его преемник – Абу Ибрагима Аль-Кураши – убили весной 2022 года. Только ликвидированный лидер ИГИЛ был ее третьим халифом.
- Напомним, США ликвидировали еще трех предводителей ИГИЛ в Сирии
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