Об этом со ссылкой на пресс-секретаря организации сообщил Reuters.

Новым лидером террористической организации избран Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши. Никаких подробностей о своем новом предводителе боевики не сообщили. Предыдущий руководитель, по словам спикера "был убит в борьбе с врагами Бога".

"Исламское государство вышло из хаоса гражданской войны в Сирии и захватило огромные территории Ирака и Сирии в 2014 году. Багдади провозгласил исламский халифат в мечети в городе Мосул на севере Ирака и провозгласил себя халифом всех мусульманских стран", – говорится в материале.

Багдад был ликвидирован в 2019 году. Его преемник – Абу Ибрагима Аль-Кураши – убили весной 2022 года. Только ликвидированный лидер ИГИЛ был ее третьим халифом.

Напомним, США ликвидировали еще трех предводителей ИГИЛ в Сирии

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