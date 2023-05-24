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Ubisoft назвала дату выхода видеоигры Assassins's Creed Mirage

24 мая, 2023 среда
23:47
Культура

Игровая студия Ubisoft представила трейлер видеоигры Assassins's Creed Mirage

Студия Ubisoft представила трейлер на игровом ивенте PlayStation Showcase 2023.

"Следующая игра серии Assassin's Creed возвращается на средневековый Ближний Восток, демонстрируя новые и знакомые способности", – пишут разработчики.

Геймеры смогут сыграть в Assassins's Creed Mirage уже 12 октября. Доступный предзаказ.

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