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"Убирают за собой мусор": российских оккупантов привлекли к восстановлению стелы в освобожденном Купянске

16 сентября, 2022 пятница
18:12
война с Россией

В Купянске на Харьковщине благодаря воинам из подразделения Kraken рашисты перекрашивают стелу с российского триколора в желто-голубой цвет

Об этом написал в телеграмме начальник штаба спецподразделения Kraken Константин Немичев.

"Пленные российские оккупанты убирают за собой мусор. Стелла в Купянске снова сине-желтая. Купянск - Украина. Осталось заставить этих подонков отстроить все то, что они разрушили", - прокомментировал Немичев.

Справка. Специальное подразделение Kraken создано в марте 2022 года. Его командирами являются Константин Немичев и Сергей Величко, известный также по псевдониму Чили. Оба харьковчане, служили в полку "Азов", а после демобилизации начали заниматься общественной деятельностью. Однако сегодня война пришла в их дом – и они снова взяли в руки оружие.

  • В ходе операции в Белогоровке бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Kraken захватили в плен разведчика российского ГРУ.

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оккупированные территории
Харковщина
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