"Убирают за собой мусор": российских оккупантов привлекли к восстановлению стелы в освобожденном Купянске
В Купянске на Харьковщине благодаря воинам из подразделения Kraken рашисты перекрашивают стелу с российского триколора в желто-голубой цвет
Об этом написал в телеграмме начальник штаба спецподразделения Kraken Константин Немичев.
"Пленные российские оккупанты убирают за собой мусор. Стелла в Купянске снова сине-желтая. Купянск - Украина. Осталось заставить этих подонков отстроить все то, что они разрушили", - прокомментировал Немичев.
Справка. Специальное подразделение Kraken создано в марте 2022 года. Его командирами являются Константин Немичев и Сергей Величко, известный также по псевдониму Чили. Оба харьковчане, служили в полку "Азов", а после демобилизации начали заниматься общественной деятельностью. Однако сегодня война пришла в их дом – и они снова взяли в руки оружие.
- В ходе операции в Белогоровке бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Kraken захватили в плен разведчика российского ГРУ.
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