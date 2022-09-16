Об этом написал в телеграмме начальник штаба спецподразделения Kraken Константин Немичев.

"Пленные российские оккупанты убирают за собой мусор. Стелла в Купянске снова сине-желтая. Купянск - Украина. Осталось заставить этих подонков отстроить все то, что они разрушили", - прокомментировал Немичев.

Справка. Специальное подразделение Kraken создано в марте 2022 года. Его командирами являются Константин Немичев и Сергей Величко, известный также по псевдониму Чили. Оба харьковчане, служили в полку "Азов", а после демобилизации начали заниматься общественной деятельностью. Однако сегодня война пришла в их дом – и они снова взяли в руки оружие.

В ходе операции в Белогоровке бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Kraken захватили в плен разведчика российского ГРУ.

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