Убирайся немедленно с украинской земли!, - Владимир Кличко обратился к Путину
Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко обратился к Владимиру Путину и призвал президента РФ убираться с украинской земли
Соответствующее заявление Кличко сделал в эфире американского телеканала Newsmax TV.
Владимир Кличко назвал вторжение Путина в Украину его очередной ошибкой.
"Все великие империи распадаются. И в этом смысле трехдневная операция в Украине уже провалилась. Российскую армию не ждет никакого успеха на украинской земле. Мы не ждали вас. Мы не хотим вас. Мы пропагандируем те же демократические принципы, что и другой свободный мир. Мы – свободная нация. Мы боремся за свою свободу, а российская армия – за деньги и задачи, которые им поставило правительство. Я горжусь быть украинцем. Я горжусь своими соотечественниками", - подчеркнул Кличко и призвал Путина забираться.
"Убирайся немедленно с украинской земли!" – сказал Кличко.
- Напомним, 18 марта Владимир Кличко показал последствия ракетных обстрелов, которые россияне совершили в Подольском районе столицы, и призвал мир отказаться от кровавого бизнеса в РФ .
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