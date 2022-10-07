"Убирайся из Украины!": Стивен Кинг от имени всего мира обратился в Россию
Американский писатель, король ужасов в очередной раз выразил поддержку Украине в войне, развязанной Россией
Свою позицию Стивен Кинг высказал в Twitter.
Всемирно известный писатель обратился в Россию от имени всего мира.
"Мир к Россие: Убирайся из Украины. Это не твоя страна", - написал Кинг.
- Король ужасов после полномасштабного вторжения России в Украину неоднократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов.
- В конце мая Стивен Кинг призвал мир продолжать экономическое давление на Россию. Также он подчеркнул, что они имеют дело не с болонкой, а с росомахой.
- В начале сентября американский писатель Стивен Кинг поддержал наступление ВСУ
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