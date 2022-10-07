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"Убирайся из Украины!": Стивен Кинг от имени всего мира обратился в Россию

7 октября, 2022 пятница
11:13
Культура

Американский писатель, король ужасов в очередной раз выразил поддержку Украине в войне, развязанной Россией

Свою позицию Стивен Кинг высказал в Twitter.

Всемирно известный писатель обратился в Россию от имени всего мира.

"Мир к Россие: Убирайся из Украины. Это не твоя страна", - написал Кинг.

  • Король ужасов после полномасштабного вторжения России в Украину неоднократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов.
  • В конце мая Стивен Кинг призвал мир продолжать экономическое давление на Россию. Также он подчеркнул, что они имеют дело не с болонкой, а с росомахой.
  • В начале сентября американский писатель Стивен Кинг поддержал наступление ВСУ

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