Об этом Буданов рассказал в интервью Радио Свобода .

По его словам, Киреев перед убийством находился в его кабинете и отправился на встречу с представителями СБУ в сопровождении офицеров внутренней безопасности.

"Его позвали, он из моего кабинета поехал туда. Почему он ехал в том числе в сопровождении двух офицеров внутренней безопасности. Потому что это служба, которая отвечает, в частности, за аспекты взаимодействия с другими органами. Почему они не поехали в здание СБУ?" На этот вопрос пусть отвечает следствием", - сказал Буданов.

Он заявил, что Киреева задержали сотрудники "Альфы" в 200 м от центрального здания СБУ.

"За примерно 200 метров до центрального здания СБУ он туда выезжал, выехал бус, то есть просто вырвался на встречную, выбежали сотрудники "Альфы" с криками "Это СБУ!", вышли оперативники, они сказали, что они из СБУ. Это проводили задержание. в такой форме", – продолжил Буданов.

Он добавил, что Киреева пересадили в микроавтобус, после чего его тело обнаружили за несколько кварталов.

"Потом его пересадили в микроавтобус, который уехал не в это центральное здание, а через несколько кварталов. Затем произошло то, что произошло... И его тело выпало из этого микроавтобуса. Вот факты. Почему они не поехали в здание СБУ? На это вопросу пусть отвечает следствие", - сказал Буданов. Он подчеркнул, что после этого разговаривал с тогдашним руководителем СБУ Иваном Бакановым, но не получил ответов на вопрос о Денисе Кирееве.

"Это был мой последний с ним разговор. Он не смог ничего толком объяснить", - констатировал Буданов.

Как заявил глава ГУР, он лично знал Киреева с 2009 года и версию о том, что Киреев мог работать на Россию, отвергает категорически.

Руководитель разведки также подтвердил, что Киреев был сотрудником ГУР, которого лично знал с 2009 года и уверен, что тот не был шпионом.

"Я, как руководитель спецслужбы, уверен, что человек, который был нашим сотрудником, не был шпионом. Я господина Киреева лично знаю с 2009 года. Он достаточно много лет сотрудничал со всеми бывшими руководителями нашей структуры. И весомым, на мой взгляд, моим аргументом будет то, что он проходил все проверки здесь, в том числе и на детекторе лжи. Это тоже задокументировано, записано и все лежит здесь в архивах", – рассказал Буданов.

Денис Киреев принимал участие в украинско-российских переговорах в Беларуси. Он был убит 5 марта.

19 января Кирилл Буданов заявил, что застреленный СБУ Денис Киреев 23 февраля предупредил разведку о нападении России и назвал первую точку наступления.

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