Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией "Убили в машине СБУ, а тело выбросили на улицу": Буданов раскрыл подробности гибели участника переговоров с РФ Киреева

"Убили в машине СБУ, а тело выбросили на улицу": Буданов раскрыл подробности гибели участника переговоров с РФ Киреева

22 января, 2023 воскресенье
10:23
война с Россией

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов раскрыл подробности убийства участника украино-российских переговоров Дениса Киреева

Об этом Буданов рассказал в интервью Радио Свобода .

По его словам, Киреев перед убийством находился в его кабинете и отправился на встречу с представителями СБУ в сопровождении офицеров внутренней безопасности.

"Его позвали, он из моего кабинета поехал туда. Почему он ехал в том числе в сопровождении двух офицеров внутренней безопасности. Потому что это служба, которая отвечает, в частности, за аспекты взаимодействия с другими органами. Почему они не поехали в здание СБУ?" На этот вопрос пусть отвечает следствием", - сказал Буданов.

Он заявил, что Киреева задержали сотрудники "Альфы" в 200 м от центрального здания СБУ.

"За примерно 200 метров до центрального здания СБУ он туда выезжал, выехал бус, то есть просто вырвался на встречную, выбежали сотрудники "Альфы" с криками "Это СБУ!", вышли оперативники, они сказали, что они из СБУ. Это проводили задержание. в такой форме", – продолжил Буданов.

Он добавил, что Киреева пересадили в микроавтобус, после чего его тело обнаружили за несколько кварталов.

"Потом его пересадили в микроавтобус, который уехал не в это центральное здание, а через несколько кварталов. Затем произошло то, что произошло... И его тело выпало из этого микроавтобуса. Вот факты. Почему они не поехали в здание СБУ? На это вопросу пусть отвечает следствие", - сказал Буданов. Он подчеркнул, что после этого разговаривал с тогдашним руководителем СБУ Иваном Бакановым, но не получил ответов на вопрос о Денисе Кирееве.

"Это был мой последний с ним разговор. Он не смог ничего толком объяснить", - констатировал Буданов.

Как заявил глава ГУР, он лично знал Киреева с 2009 года и версию о том, что Киреев мог работать на Россию, отвергает категорически.

Руководитель разведки также подтвердил, что Киреев был сотрудником ГУР, которого лично знал с 2009 года и уверен, что тот не был шпионом.

"Я, как руководитель спецслужбы, уверен, что человек, который был нашим сотрудником, не был шпионом. Я господина Киреева лично знаю с 2009 года. Он достаточно много лет сотрудничал со всеми бывшими руководителями нашей структуры. И весомым, на мой взгляд, моим аргументом будет то, что он проходил все проверки здесь, в том числе и на детекторе лжи. Это тоже задокументировано, записано и все лежит здесь в архивах", – рассказал Буданов.

Денис Киреев принимал участие в украинско-российских переговорах в Беларуси. Он был убит 5 марта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Криминал
СБУ
ГУР
Иван Баканов
Кирилл Буданов
Читайте также:
21 января, 2023 суббота
Полиция оштрафовала британского премьера за непристегнутый ремень безопасности в авто, - BBC
20 января, 2023 пятница
ISW спрогнозировал, когда может быть наступление из Беларуси
21 января, 2023 суббота
Путин впервые за 23 года потерпел два самых тяжелых аппаратных поражения, - Пионтковский
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.82
    Покупка 39.82
    Продажа 40.49
  • EUR
    Покупка 42.16
    Продажа 43.13
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
22 января
11:26
Николай Княжицкий
Тайвань поддерживает Украину и помогает украинцам
10:53
В Минобороны отреагировали на обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам
10:35
Эксклюзив
САУ 2С22 "Богдана"
Украина должна вкладывать средства в разработку и изготовление собственного вооружения, - офицер ВСУ Гай
10:11
На фото участники встречи контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-3"
Генштаб: участники Рамштайна хорошо осведомлены о реальном положении дел на фронте
10:02
OPINION
Юрий Бутусов
Скандал с Лозинским может навредить международной поддержке Украины
09:48
Обстрелы Харьковщины: поврежден комбинат, оккупанты попали в дома, есть раненый
09:42
Спикер госдумы РФ пригрозил странам НАТО уничтожением в случае поставки Украине наступательного оружия
09:38
МИД Турции требует от Швеции расследовать сожжение Корана во время акции в Стокгольме
09:21
Эксклюзив
У Путина осознают, что проиграли войну с Украиной, - генерал Маломуж
09:20
путин шойгу автомат
Британская разведка оценила способность РФ реформировать армию
09:00
ISW: Оборона Бахмута является стратегически обоснованной, несмотря на ее цену для Украины
08:32
Инфографика
За сутки ВСУ ликвидировали 600 оккупантов, 5 танков и БПЛА
08:23
На вражеской казарме в Мариуполе появилась надпись "Слава ВСУ", - советник мэра
08:11
В минобороны ФРГ пообещали "не терять времени" по решению вопроса с танками Leopard для Украины
08:02
OPINION
Сейчас нам не нужны "уколы оптимизма"
07:43
Обстрелы Никопольщины: ночью россияне трижды били по району из тяжелой артиллерии, поражена гражданская инфраструктура
07:33
Латвия
Глава МВД: Латвия не пустит в страну бегущих от мобилизации россиян
07:15
Фумио Кисида
Японский премьер-министр может посетить Украину и встретиться с Зеленским, - Yomiuri
07:01
Генштаб: за сутки ВСУ отразили вражеские атаки вблизи 10 населенных пунктов Донетчины и Луганщины
06:40
Джон Кирби
Германия "имеет собственный процесс" по танкам Leopard, - Белый дом
06:21
Санкции против РФ: Финляндия заморозила €187 млн российских активов
2023, суббота
21 января
23:55
Универсиада-2023: сноубордист Харук принес Украине первую золотую медаль
23:06
РФ нанесла более 100 ударов по Сумщине в день. Осколками ранен 17-летний парень, повреждены жилые дома
22:27
Легенды английского футбола высоко оценили дебют Мудрика за "Челси"
22:15
Обновлено
Василий Лозинский
НАБУ задержало заместителя министра общин, территорий и инфраструктуры Лозинского, - СМИ
22:04
Эксклюзив
Валерий Герасимов
Герасимов поставлен не для того, чтобы побеждать в Украине, - Пионтковский
21:55
"Нет другого варианта окончить войну, кроме поражения РФ", - Подоляк
21:52
Чорнобиль
В Чернобыльской зоне защитники Украины тренируются уничтожать воздушный десант врага
21:36
Участник первой высадки на Луну Олдрин женился в свой 93-й день рождения
21:24
Следующий Рамштайн будет авиационным, - Офис Зеленского
21:17
Россия обстреляла Днепропетровщину из артиллерии. Одно из предприятий потерпело разрушение
21:10
Эксклюзив
Игорь Талалай
"Видимо, не улыбнулся": волонтер рассказал, как его схватили оккупанты, когда он эвакуировал людей из Мариуполя
21:04
Отследить перемещение пленных украинских военных в РФ очень тяжело, – Координационный штаб
21:01
Цыганков впервые попал в заявку "Жироны" на матч чемпионата Испании
21:00
Эксклюзив
Танки Leopard в Украине будут, но публичная подача этого решения еще дискутируется, – представитель ГУР Юсов
20:42
Один из органов Минобороны Франции подвергся кибератаке, подозревают российских хакеров, - СМИ
20:35
Хочу, чтобы мы все почувствовали, сколько светлых людей отнимает военное время, - Зеленский
20:25
Морские пехотинцы уничтожили 11 оккупантов и 2 единицы артиллерии
20:06
санкции против РФ
Пропагандистский телеканал RT заявил о своем закрытии во Франции
20:01
OPINION
Украинцы не воспринимают российскую криминальную культуру
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV