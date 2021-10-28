Убили на глазах у жены: в Сумах застрелили активиста "Правого сектора"

Об этом сообщил в Facebook руководитель областной ячейки "Правого сектора" Сергей Супрун.



"Убит Александр Иванин активист НПР "Правый сектор" Сумщины. Застрелен у подъезда собственного дома в присутствии жены", - написал Супрун.



В комментарии Общественному руководитель областной организации ПС сообщил подробности убийства.



"Около 9 часов Саша вместе с женой Аней подъехали на автомобиле к своему подъезду, Саня вылез из машины - полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие - и начал стрелять. Произвел несколько выстрелов. Скорее всего, это связано с антикриминальной деятельностью. Он публично освещал деятельность определенных лиц", - сказал Супрун.



Убийство активиста прокомментировал глава партии "Правый сектор" Андрей Тарасенко.



"Сегодня пуля киллера оборвала жизнь активиста Правого сектора Александра Иванины. Наш собрат был застрелен у собственного дома на глазах у жены. Убийцы будут наказаны. Это дело чести. Помстиш смерть великих рыцарей!" – написал Тарасенко в Facebook.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb