Убили на глазах у жены: в Сумах застрелили активиста "Правого сектора"
В среду, 27 октября, в Сумах неизвестный застрелил активиста "Правого сектора" Александра Иванину
Об этом сообщил в Facebook руководитель областной ячейки "Правого сектора" Сергей Супрун.
"Убит Александр Иванин активист НПР "Правый сектор" Сумщины. Застрелен у подъезда собственного дома в присутствии жены", - написал Супрун.
В комментарии Общественному руководитель областной организации ПС сообщил подробности убийства.
"Около 9 часов Саша вместе с женой Аней подъехали на автомобиле к своему подъезду, Саня вылез из машины - полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие - и начал стрелять. Произвел несколько выстрелов. Скорее всего, это связано с антикриминальной деятельностью. Он публично освещал деятельность определенных лиц", - сказал Супрун.
Убийство активиста прокомментировал глава партии "Правый сектор" Андрей Тарасенко.
"Сегодня пуля киллера оборвала жизнь активиста Правого сектора Александра Иванины. Наш собрат был застрелен у собственного дома на глазах у жены. Убийцы будут наказаны. Это дело чести. Помстиш смерть великих рыцарей!" – написал Тарасенко в Facebook.
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