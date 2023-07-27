Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Около 11:10 оккупанты ударили по г. Железное в Торецкой городской громады Бахмутского района.

"Из-за попадания в частный дом пострадала семья - 71-летняя женщина получила осколочные ранения, а ее 45-летний сын от полученных телесных повреждений скончался на месте", - говорится в сообщении.

Около 12:00 захватчики обстреляли с. Васюковка Бахмутского района и Красногоровку. В Васюковке 35-летнего мужчину с огнестрельным осколочным ранением доставили в больницу волонтеры, он находится в коме 1-й степени. В Красногоровке в результате российских обстрелов госпитализирован 21-летний парень.

Через час россияне открыли огонь по Торецку, в результате чего множественные минно-взрывные травмы получили местная женщина 70 лет и мужчина 43 лет.



В 17:15 оккупанты обстреляли с. Соловьево Очеретинской ОТГ, попав снарядом в частный дом и ранив 62-летнюю женщину.



"По предварительным данным, населенные пункты оккупанты обстреляли из артиллерии. В общей сложности повреждено много жилых домов", - отмечает прокуратура.

По фактам нарушения законов и обычаев войны начаты досудебные расследования в уголовных производствах по ч. 1 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в результате обстрела Россией Константиновки Донецкой области погибли 10-летний мальчик, девочка 2011 года рождения и 28-летний мужчина. Кроме того, 6 человек были ранены, из них трое – дети.