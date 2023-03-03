Об этом сообщили на сайте Офиса Генерального прокурора.

В частности известно, что расследованием установлено, что в марте 2022 года пять военнослужащих РФ на автомобиле с буквой "V" и надписью "Танковый спецназ RUS" приехали на предприятие вблизи населенного пункта Мрия Бучанского района Киевской области.

"В настоящее время к оккупантам вышли двое гражданских безоружных граждан – владелец и охранник этого предприятия. Захватчики, убедившись в том, что эти люди не представляют для них никакой угрозы, дали возможность им уйти. Однако, как только они отошли на несколько метров, обвиняемый вместе с неустановленным военнослужащим коварно открыли огонь из автоматического оружия в спину мирных жителей. От полученных по меньшей мере 12 огнестрельных ранений мужчины скончались", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что после этого оккупанты зашли в помещение на территории предприятия и похитили материальные ценности, загрузив награбленное в автомобиль.

Это преступление военнослужащих страны-агрессора зафиксировано камерами видеонаблюдения предприятия. Материалы в отношении других лиц, причастных к указанному преступлению, выделены в отдельное уголовное производство.