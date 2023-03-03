Убил выстрелами в спину двух мирных жителей в Киевской области: будут судить военнослужащего РФ
Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении старшего лейтенанта 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени бригады вооруженных сил РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 статьи 28, ч. 2 статьи 438 УК Украины)
Об этом сообщили на сайте Офиса Генерального прокурора.
В частности известно, что расследованием установлено, что в марте 2022 года пять военнослужащих РФ на автомобиле с буквой "V" и надписью "Танковый спецназ RUS" приехали на предприятие вблизи населенного пункта Мрия Бучанского района Киевской области.
"В настоящее время к оккупантам вышли двое гражданских безоружных граждан – владелец и охранник этого предприятия. Захватчики, убедившись в том, что эти люди не представляют для них никакой угрозы, дали возможность им уйти. Однако, как только они отошли на несколько метров, обвиняемый вместе с неустановленным военнослужащим коварно открыли огонь из автоматического оружия в спину мирных жителей. От полученных по меньшей мере 12 огнестрельных ранений мужчины скончались", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после этого оккупанты зашли в помещение на территории предприятия и похитили материальные ценности, загрузив награбленное в автомобиль.
Это преступление военнослужащих страны-агрессора зафиксировано камерами видеонаблюдения предприятия. Материалы в отношении других лиц, причастных к указанному преступлению, выделены в отдельное уголовное производство.
- 1 февраля в Украину с визитом прибыли президент Австрии Александер ван дер Беллен и вицеспикер немецкого бундестага Катрин Геринг-Экардт. Они побывали в Буче и призвали привлечь РФ к ответственности за преступления.
- 22 февраля стало известно, что генпрокуратура идентифицировала уже 91 военного РФ, причастного к преступлениям в Буче.
- 3 марта в международной группе юристов Mobile Justice Team заявили, что пытки жителей Херсона и области были частью российского плана по уничтожению украинской идентичности.
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