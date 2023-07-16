Убил трех человек, похитил автомобиль и совершил ДТП со смертельным исходом: в Харькове задержали 20-летнего злоумышленника
На Харьковщине 20-летний парень убил трех человек, похитил автомобиль и совершил ДТП со смертельным исходом
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Стало известно, что 16 июля в ХРУП №1 поступило сообщение о завладении транспортным средством "Daewoo Lanos" по улице Гвардейцев Широнинцев.
В ходе проверки полицейскими было установлено, что указанным автомобилем завладел 20-летний парень, совершивший ДТП по улице Гвардейцев Широнинцев со смертельным исходом.
Фото: Прессслужба Национальной полиции УкраиныТакже отмечается, что во время оперативной отработки полицейские выяснили, что мужчина убил троих родственников в квартире: мать, сестру и сожителя матери.
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На местах совершения преступлений работают следственно-опротивительные группы, криминалисты.
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