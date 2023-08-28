Убил охранника супермаркета в Буче в 2022-м: солдату 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ объявили подозрение

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Стало известно, что следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины установили личность российского военного, который 27 февраля прошлого года совершил это военное преступление. Охранник не имел оружия и не сопротивлялся военным. Раненый мужчина пытался спастись от российских убийц – он смог добежать до супермаркета, чтобы скрыться. Однако от полученного ранения скончался.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что в тот день колонна российской военной техники в составе боевого порядка первой батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ двигалась по улицам. направлении перекрестка с ул. Новое шоссе в г. Буча.

Фото: Национальная полиция Украины

В это время старший офицер первой самоходно-артиллерийской батареи этого подразделения по радиосвязи отдал своим подчиненным приказ расстреливать всех людей, находившихся в черной одежде. Выполняя приказ, российские военные из автоматов Калашникова открыли огонь по охраннику местного супермаркета.

Фото: Национальная полиция Украины

Полицейские установили, что к этому военному преступлению причастен 21-летний военнослужащий первой батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации.

В начале февраля этого года в Харьковской области его взяли в плен Вооруженные силы Украины. Сейчас фигурант дает показания по военным преступлениям, совершенным военными подразделения армии РФ.

На основании собранных доказательств российскому кафиру объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (Нарушения законов и обычаев войны, соединенные, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины. За совершение военного преступления ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.