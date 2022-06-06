Убил мужчину и еще двоих ранил: на Черниговщине сообщили о подозрении военному РФ
В Черниговской области прокуратура сообщила о подозрении военнослужащему РФ, который убил мужчину и еще двоих ранил
Об этом информирует в фейсбуке Офис Генерального прокурора.
Прокурора заочно сообщила о подозрении одному из военнослужащих вооруженных сил России в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В феврале этого года военный РФ в селе Харькове Талалаевской ОТГ на Черниговщине выстрелил из огнестрельного оружия в голову мужчины во дворе его собственного дома.
Впоследствии рашист еще несколько раз выстрелил в двух жителей села, пытавшихся спастись. Люди получили ранения.
Продолжается досудебное расследование по уголовному производству.
- Снайперу из так называемой миротворческой бригады армии РФ, убившему выстрелом в голову 53-летнего жителя села Победа Киевской области, сообщили о подозрении. Рашисты не менее 9 дней не разрешали односельчанам забрать тело мужчины, впоследствии приказали людям похоронить пенсионера в указанном ими месте.
- 30 мая Офис генпрокурора направил в суд первое дело по изнасилованию во время войны российским военным. Преступление произошло во время оккупации Броварского района в марте.
- Первый приговор российским оккупантам за военные преступления на территории Украины был оглашен 23 мая. Соломенский районный суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области.
- Двое российских военных, обстреливавших мирную Харьковщину, в суде признали себя виновными в нарушении законов и обычаев войны.
- Пытали мирных людей и насиловали несовершеннолетнюю девушку в Черниговской области: двум российским оккупантам сообщено о подозрении.
- Напомним, недавно СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского военного с женой, в котором она, смеясь, поощряет мужа "насиловать украинских баб". "Схемы" идентифицировали оккупанта и его жену, которые одобрительно обсуждали изнасилование украинок.
- Мэр Бучи Андрей Федорук сообщал о многих изнасилованных оккупантами людях на Киевщине.
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