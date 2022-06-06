Об этом информирует в фейсбуке Офис Генерального прокурора.

Прокурора заочно сообщила о подозрении одному из военнослужащих вооруженных сил России в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В феврале этого года военный РФ в селе Харькове Талалаевской ОТГ на Черниговщине выстрелил из огнестрельного оружия в голову мужчины во дворе его собственного дома.

Впоследствии рашист еще несколько раз выстрелил в двух жителей села, пытавшихся спастись. Люди получили ранения.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству.

Снайперу из так называемой миротворческой бригады армии РФ, убившему выстрелом в голову 53-летнего жителя села Победа Киевской области, сообщили о подозрении. Рашисты не менее 9 дней не разрешали односельчанам забрать тело мужчины, впоследствии приказали людям похоронить пенсионера в указанном ими месте.

30 мая Офис генпрокурора направил в суд первое дело по изнасилованию во время войны российским военным. Преступление произошло во время оккупации Броварского района в марте.

Первый приговор российским оккупантам за военные преступления на территории Украины был оглашен 23 мая. Соломенский районный суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области.

Двое российских военных, обстреливавших мирную Харьковщину, в суде признали себя виновными в нарушении законов и обычаев войны.

Пытали мирных людей и насиловали несовершеннолетнюю девушку в Черниговской области: двум российским оккупантам сообщено о подозрении.

Напомним, недавно СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского военного с женой, в котором она, смеясь, поощряет мужа "насиловать украинских баб". "Схемы" идентифицировали оккупанта и его жену, которые одобрительно обсуждали изнасилование украинок.

Мэр Бучи Андрей Федорук сообщал о многих изнасилованных оккупантами людях на Киевщине.