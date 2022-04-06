Убежден, что решение об отключении "Еспресо" из сети Т2 является неправильным, – политик, боец ТрО Киева Егор Фирсов

Об этом он сказал в эфире Espreso TV.



Фирсов добавил: "Это неправильно, что телеканалы "Еспресо", "Прямой" и "5 канал" выбросили из сети телевещания Т2. Более того, это те каналы, которые специализируются на оперативных, политических новостях. В конце концов, это то, что отличает нас от рашистской федерации – правда, свобода. Мы не имеем права, особенно во время войны, зашиваться в своем пузыре и давать привилегии каким-то нескольким каналам.



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