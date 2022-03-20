Убежавшие из города на окраину мариупольцы умирают от голода, - глава Донецкой ОГА

Об этом Павел Кириленко сообщил в своем Telegram-канале.



"Российские оккупационные власти совершают геноцид украинского народа! Именно сейчас в захваченных ими Мангуше и Мелекином умирают от голода тысячи мариупольцев, которым удалось убежать от российских авиабомб. Это – преступление против человечности!", - написал Кириленко.



Глава Донецкой ОГА обратился к оккупантам и требует соблюдать правила ведения войны.



"Требуем от оккупационной администрации соблюдать правила ведения войны и обеспечить гражданских водой и едой, а также дать возможность им покинуть зону ведения боевых действий! Мы готовы спасти своих граждан – для этого нужен только зеленый коридор от врага! Обращаюсь ко всем мировым лидерам – жмите на Кремль! Не дайте погибнуть людям от голода!", - говорится в заявлении Павла Кириленко.

19 марта стало известно, что российские кафиры насильственно заставляют людей выезжать из Мариуполя на территорию РФ.