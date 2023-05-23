Uber Shuttle планирует возобновить работу в Украине

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал руководитель международных завязок Uber Мэтью Девлина.

В 2019 году Uber запустил Shuttle в Киеве. Это позволяло пользователям бронировать места в микроавтобусе, двигавшемся по определенному маршруту. Стоячих мест не было, плата – от 15 гривен за поездку до 8 км.

Проект был закрыт в 2021 году. Раньше причину этого шага компания не озвучивала, но теперь сообщила – во всем была виновата пандемия.

"Единственной причиной, по которой мы приостановили "Шаттл", на самом деле была проблема с COVID-19. И думаю, что мы точно хотели бы перезапустить здесь этот продукт", – заявил Мэтью Девлин.

По его словам, именно отдаленная работа ударила по рентабельности проекта, поэтому его решили свернуть.

Отметим, в начале полномасштабного вторжения российских окупантов Shuttle частично возобновил свою работу, в частности, проект запустил эвакуационные рейсы граждан к границе с Польшей.