Uber приостановил работу в Женеве
Компания Uber будет вынуждена временно остановить работу в Женеве (Швейцария) из-за решения суда, которым она была признана работодателем
Об этом сообщает Swiss Info, передает ЕН.
Федеральный суд Швейцарии поддержал решение суда низшей инстанции о том, что компания Uber должна считаться работодателем. Компании придется приостановить работу в Женеве, пока она не выполнит требования законодательства.
Власти кантона Женева назвали это историческим решением.
Дело тянулось еще с 2019 года, когда власти Женевы определили Uber работодателем, а потому обязаны обеспечивать социальный пакет водителям.
Uber признала, что нет другого выбора, кроме как временно остановить услуги в Женеве и возобновить контакты с властями Женевы, чтобы найти приемлемое решение.
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