Об этом сообщает Swiss Info, передает ЕН.

Федеральный суд Швейцарии поддержал решение суда низшей инстанции о том, что компания Uber должна считаться работодателем. Компании придется приостановить работу в Женеве, пока она не выполнит требования законодательства.

Власти кантона Женева назвали это историческим решением.

Дело тянулось еще с 2019 года, когда власти Женевы определили Uber работодателем, а потому обязаны обеспечивать социальный пакет водителям.

Uber признала, что нет другого выбора, кроме как временно остановить услуги в Женеве и возобновить контакты с властями Женевы, чтобы найти приемлемое решение.