"Убегают по дороге в Украину": пленный российский техник рассказал о массовом дезертирстве в армии РФ
Дезертирство среди российских военных становится массовым, они убегают из войск даже по дороге в Украину. Также многие из тех, кто остается, делают это из-за страха тюрьмы
Об этом СБУ рассказал пленный российский техник, передает Еспресо.TV .
Военный техник рассказал, что его главной задачей был вывоз неисправных боемашин РФ с украинской территории. Он совершил несколько таких поездок из Крыма в Херсонскую и Николаевскую области, где видел масштабы дезертирства."Многие убегают даже по дороге, никто никому ничего не говорит. Даже вооруженные силы против. Нам угрожают 7 годами тюрьмы и это единственное, что держит", – признается пленник россиянин.
Также, по его словам, даже российская ФСБ, офицеры которой прикреплены к каждой батальонно-тактической разведывательной группе, бессильна: "Они просто самоустранились. Не дают конкретных задач, просто о чем-то говорят в индивидуальном порядке".
- Напомним, российские оккупационные войска продолжают наступательную операцию против Украины. Основные усилия направляются на окружение Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева.
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