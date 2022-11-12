Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Когда российские оккупанты пытались переправиться на левый берег Днепра, кадыровцы постреляли нескольких россиян. Была борьба за лодки, за плавсредства. Это манера и поведение российской армии, которая является первой в мире по мародерству", - подчеркнул Братчук.

По его словам, в Херсоне осталось немало вражеской техники.

"Там есть представители всех классов вражеской техники, начиная с танков и заканчивая автомобильной техникой. Украинские военные со временем подсчитают трофеи из Херсона", - отметил Братчук.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.

12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.

Институт изучения войны спрогнозировал, что украинские военные быстро примут контроль населенные пункты на правом берегу Днепра в Херсонской области, поскольку россияне не способны их удерживать.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.

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