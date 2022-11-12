Убегая из Херсона, кадыровцы постреляли военных РФ в борьбе за плавсредства, - Братчук
Представитель начальника Одесской ОВА Сергей Братчук считает, что кадыровцы хотели первыми бежать из Херсона
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Когда российские оккупанты пытались переправиться на левый берег Днепра, кадыровцы постреляли нескольких россиян. Была борьба за лодки, за плавсредства. Это манера и поведение российской армии, которая является первой в мире по мародерству", - подчеркнул Братчук.
По его словам, в Херсоне осталось немало вражеской техники.
"Там есть представители всех классов вражеской техники, начиная с танков и заканчивая автомобильной техникой. Украинские военные со временем подсчитают трофеи из Херсона", - отметил Братчук.
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