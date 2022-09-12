Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Сначала ВСУ освободили юго-западный район Балаклеи, Лагеря и оккупанты, как серое облако бежали оттуда. Подъехал танк и 50 солдат залезали на тот танк, приехала скорая помощь, и российские солдаты также залезли в машину. Они просто убегали, они просто убегали. как ветром. Они не успевали собирать вещи и забирали у людей машины", - отметила Горбель.

По ее словам, во время оккупации Балаклеи, оккупанты брали в плен гражданских.

"Они допрашивали людей и заставляли сотрудничать с ними. Учительницу с мужем и дочерью взяли в плен и вербовали, чтобы она сотрудничала с ними. Людей обыскивали на блокпостах и наказывали за патриотические татуировки. Молодой врач был убит, когда он возвращался с работы", - добавила. Горбель.

Россияне спешно сбегают со своих позиций

За 11 сентября украинским военным удалось вытеснить оккупантов из более чем 20 населенных пунктов. Враг пытается восстановить утраченное положение.

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