Об этом говорится в видео на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

"Был бой, два часа был зажат в "коридоре" со своим отделением. Но через два часа мы их сделали", - рассказал десантник 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

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"Они сопротивлялись, но против наших это было бесполезно, не родились еще такие", - вспоминает один из украинских защитников.

"Бросали технику, добивали своих раненых и разбегались по лесам. Когда мы взорвали "урал" с БК, то бахнуло так, что яма была глубиной два метра и шириной в пять метров. Уничтожили два танка, еще один забрали как трофей", – рассказывают воины.

По словам украинцев, оккупанты бежали как мыши.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 13 сентября сообщила , что площадь деоккупированных территорий Харьковской области на самом деле почти вдвое больше озвученной ранее.

13 сентября стало известно, что ВСУ в Харьковской области за неделю освободили более 300 населенных пунктов, операция по деоккупации продолжается.