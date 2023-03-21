Убегал от ответственности и наступил на российскую мину: перед судом предстанет экс-полицейский из Изюма, работавший на оккупантов
Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего полицейского по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины)
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
Следствием установлено, что бывший участковый офицер полиции сектора превенции Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области во время оккупации Изюма перешел на сторону врага.
Известно, что он добровольно занял псевдодолжность "участкового инспектора полиции" в незаконно созданном оккупационном органе "Изюмское районное управление полиции Харьковской области".
Отмечается, что псевдоправоохранитель осуществлял дежурство в составе следственно-оперативных групп, вел материалы журналов единого учета, обеспечивал "общественный порядок" для оккупационных властей. Агитировал своих коллег присягнуть на верность государству-агрессору и работать на оккупантов.
"Впоследствии он стал "старшим участковым уполномоченной полиции по делам несовершеннолетних" в так называемом "Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области", - говорится в сообщении.
Добавляется, что после увольнения г. Изюм обвиняемый скрывался от правосудия. В октябре 2022 года он наступил на российскую противопехотную мину и получил травматическую ампутацию стопы, после лечения правоохранители задержали мужчину.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
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