Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

Следствием установлено, что бывший участковый офицер полиции сектора превенции Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области во время оккупации Изюма перешел на сторону врага.

Известно, что он добровольно занял псевдодолжность "участкового инспектора полиции" в незаконно созданном оккупационном органе "Изюмское районное управление полиции Харьковской области".

Отмечается, что псевдоправоохранитель осуществлял дежурство в составе следственно-оперативных групп, вел материалы журналов единого учета, обеспечивал "общественный порядок" для оккупационных властей. Агитировал своих коллег присягнуть на верность государству-агрессору и работать на оккупантов.

"Впоследствии он стал "старшим участковым уполномоченной полиции по делам несовершеннолетних" в так называемом "Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области", - говорится в сообщении.

Добавляется, что после увольнения г. Изюм обвиняемый скрывался от правосудия. В октябре 2022 года он наступил на российскую противопехотную мину и получил травматическую ампутацию стопы, после лечения правоохранители задержали мужчину.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.