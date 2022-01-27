Убегал от "издевательств" главарей с РФ: в Донецкой области задержали наемника "ЛДНР"
СБУ разоблачила российского наемника, который воевал против Украины и убегал с ОРДЛО из-за издевательств кураторов над подчиненными
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
У задержанного на линии разграничения наемника РФ обнаружили разобранный автомат Калашникова.
По предварительной информации, наемник покинул ряды своего подразделения и убегал с ОРДЛО из-за постоянных издевательств российских вожаков и кураторов над подчиненными.
Им оказался житель Донбасса, который в 2019 году добровольно присоединился к оккупантам и стал разведчиком одной из группировок, причастной к обстрелам позиций украинских войск.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
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