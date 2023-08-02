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Убедительные теххарактеристики и новый масштаб производства: ВСУ получили в эксплуатацию 10-ю модель FPV-дрона

2 августа, 2023 среда
10:24
Технологии

Министр обороны Алексей Резников в среду, 2 августа, показал 10-ю модель FPV-дрона, которую Вооруженные Силы Украины официально приняли на вооружение

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Имеем небольшой юбилей. Держу в руках 10-ю модель FPV-дрона, который официально становится в эксплуатацию в Вооруженных Силах Украины. Убедительные ТТХ (тактико-технические характеристики, - ред.) и новый масштаб производства. Главное - сохраненные жизни наших воинов" , – подписал фото Резников.

10-та модель FPV-дрона стає в експлуатацію у ЗСУ

Министр обороны отметил, что необходимые процедуры завершила соответствующая комиссия при Департаменте военно-технической политики, развитии вооружения и военной техники Министерства обороны Украины.

Глава Минобороны назвал передачу дронов ВСУ "результатом совместного труда", за которую поблагодарил своего коллегу - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, "Армию дронов", компании-производителя и всех вовлеченных в процесс специалистов.

"Этот FPV-дроны, как и другие модели, собираются в Украине, но преимущественно из иностранных комплектующих. Следующий уровень – производить основные комплектующие в Украине и обеспечить диверсификацию, чтобы гарантировать независимость и устойчивость поставок армии при любых обстоятельствах", - добавил Резников. .

Он также напомнил, что за 15 месяцев Минобороны уже приняло на вооружение и эксплуатацию более 30 моделей БПЛА разных типов – разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и баражирующих боеприпасов. Официально созданы боеприпасы для БПЛА как отдельная категория. Все они тестируются на поле боя нашими военными и модернизируются. Впоследствии состоится унификация.

Глава Минобороны Украины подчеркнул, что сейчас министерство действует максимально гибко, чтобы все способные команды разработчиков и производителей имели возможность проявить себя. Он добавил, что в сентябре 2022 г. по инициативе Минобороны существенно упрощены процедуры принятия вооружения и военной техники в эксплуатацию. Формальности, ранее занимавшие до 2 лет, теперь проводятся за считанные недели, в этом производителям помогает, в частности, Акселератор Министерства обороны.

"Демонстративно строить завод размером со стадион мы не будем. По крайней мере, не сейчас. Мы найдем асимметричное решение, враг его почувствует на поле боя. Двигаемся неустанно. Победа будет", - констатировал министр обороны.

  • 1 июня разработчики FPV-дронов соревновались в рамках Суперкубка от Армии дронов, чтобы показать возможности украинского производства Силам безопасности и обороны для дальнейшего контрактования.
  • 26 июля The Washington Post написал , что в Украине ведется разработка дронов-камикадзе с использованием искусственного интеллекта, который может атаковать цель даже в случае потери связи с оператором.
Украина
Война с Россией
Алексей Резников
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