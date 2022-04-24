Уайт – воин, и я верю, что он станет чемпионом мира, но сегодня ему пришлось встретиться со мной, - Фьюри

Об этом сообщает " Трибуна ".



Фьюри уверен, что однажды Уайт станет чемпионом мира.



"Диллиан Уайт – воин, и я верю, что он станет чемпионом мира, но сегодня Диллиан встретил великого спортсмена. Я один из самых великих тяжелоатлетов всех времен, и, к сожалению для Уайта, сегодня ему пришлось встретиться со мной здесь", – сказал Фьюри.



Победный бой за титул WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе против Диллиана Уайта был для Тайсона Фьюри 33-м в его карьере. Британский боксер ни разу не проиграл и одержал 23 победы нокаутом.

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