Уайт – воин, и я верю, что он станет чемпионом мира, но сегодня ему пришлось встретиться со мной, - Фьюри
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал дерзкий комплимент Диллиану Уайту после того, как победил его в ринге
Об этом сообщает " Трибуна ".
Фьюри уверен, что однажды Уайт станет чемпионом мира.
"Диллиан Уайт – воин, и я верю, что он станет чемпионом мира, но сегодня Диллиан встретил великого спортсмена. Я один из самых великих тяжелоатлетов всех времен, и, к сожалению для Уайта, сегодня ему пришлось встретиться со мной здесь", – сказал Фьюри.
Победный бой за титул WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе против Диллиана Уайта был для Тайсона Фьюри 33-м в его карьере. Британский боксер ни разу не проиграл и одержал 23 победы нокаутом.
- 20 апреля Тайсон Фьюри заявил, что бой с Диллианом Уайтом станет последним в его карьере .
- 22 апреля Фьюри и Уайт провели официальную процедуру взвешивания и устроили финальную дуэль взглядов .
- В ночь на 24 апреля британец Тайсон Фьюри нокаутом победил Диллиана Уайта в бою - защите титула WBC в супертяжелом весе.
- После этого стало известно, что Фьюри не заинтересован в поединке против победителя боя Усик - Джошуа.
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