Уайлдеру после поражения от Фьюри предстоит операция

Об этом заявил его менеджер Шелли Финкель, сообщает BoxingScene .

По его словам, во время боя Уайлдер получил перелом и ему необходимо хирургическое вмешательство.

"Деонтей сломал правую руку в районе третьего сустава, и он займется этим на следующей неделе. Его ждет операция, но сам сустав в порядке, сломалась кость за ним. Конечно же, это неприятная новость, но с ним все в порядке", - сказал Финкель.

Напомним, 10 октября Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против Деонтея Уайлдера.

12 октября тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт заявил, что американец не намерен завершать карьеру после поражения от Тайсона Фьюри.

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