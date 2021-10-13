Уайлдеру после поражения от Фьюри предстоит операция
Американскому боксеру Деонтею Уайлдеру после поражения от британца Тайсона Фьюри предстоит операция
Об этом заявил его менеджер Шелли Финкель, сообщает BoxingScene .
По его словам, во время боя Уайлдер получил перелом и ему необходимо хирургическое вмешательство.
"Деонтей сломал правую руку в районе третьего сустава, и он займется этим на следующей неделе. Его ждет операция, но сам сустав в порядке, сломалась кость за ним. Конечно же, это неприятная новость, но с ним все в порядке", - сказал Финкель.
- Напомним, 10 октября Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против Деонтея Уайлдера.
- 12 октября тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт заявил, что американец не намерен завершать карьеру после поражения от Тайсона Фьюри.
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