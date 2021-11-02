Уайлдеру бросил вызов автор главной сенсации 2019 года в боксе

Об этом сообщает Boxingnews24 .

По словам Руиса, он хотел бы встретиться с Уайлдером и уверен, что сможет победить бывшего чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе.

"Да, я хотел бы встретиться с Деонтеем. Мы оба являемся частью одной команды. Итак, я не прочь разделить с ним ринг. Я уверен, что могу победить его. Мы должны это сделать", - сказал Руис, который летом 2019 года сенсационно победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Также он выразил восхищение последним боем Деонтея Уайлдера против Тайсона Фьюри, в котором британец нокаутировал американца.

"Это было потрясающее сражение. Они постоянно перехватывали инициативу и было сложно предсказать победителя. Деонтей показал, что у него сердце льва. Он не хотел сдаваться и постоянно шел вперед. Он падал, поднимался и продолжал драться. Но нужно снять шляпу перед Фьюри , он проделал свою работу", - сказал Уайлдер.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).