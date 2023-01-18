Уайлдера признали автором лучшего нокаута года
Нокаут американца Деонтея Уайлдера в бою против финна Роберта Гелениуса признан лучшим в 2022 году по версии WBC
Об этом сообщает Всемирный боксерский совет в Instagram.
Уайлдер победил Гелениуса в октябре 2022 года. Он нанес мощный удар правой в конце первого раунда поединка, который состоялся в Нью-Йорке. Финскому тяжеловесу понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. После поединка он объявил о завершении карьеры.
Для американца этот бой было первым с октября 2021 года, когда он второй раз подряд проиграл британцу Тайсону Фьюри в поединке за звание чемпиона мира WBC в сверхтяжелом весе.
Уайлдер владел титулом WBC с 2015 до 2020 года.
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16 октября Деонтей Уайлдер победил Роберта Гелениуса нокаутом в первом раунде.
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