Уайлдера признали автором лучшего нокаута года

Об этом сообщает Всемирный боксерский совет в Instagram.

Уайлдер победил Гелениуса в октябре 2022 года. Он нанес мощный удар правой в конце первого раунда поединка, который состоялся в Нью-Йорке. Финскому тяжеловесу понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. После поединка он объявил о завершении карьеры.

Для американца этот бой было первым с октября 2021 года, когда он второй раз подряд проиграл британцу Тайсону Фьюри в поединке за звание чемпиона мира WBC в сверхтяжелом весе.

Уайлдер владел титулом WBC с 2015 до 2020 года.

16 октября Деонтей Уайлдер победил Роберта Гелениуса нокаутом в первом раунде.

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