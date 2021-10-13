Уайлдера на шесть месяцев отстранили от боев

Об этом сообщает Independent.



Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета). Поединок состоялся в Лас-Вегасе и завершился в 11-м раунде.



После схватки Уайлдер попал в больницу с переломом руки. Американскому боксеру сделали операцию. После этого медики запретили боксеру выходить в ринг в ближайшие полгода.

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