Уайлдера на шесть месяцев отстранили от боев
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер на шесть месяцев отстранилиен от боев
Об этом сообщает Independent.
Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета). Поединок состоялся в Лас-Вегасе и завершился в 11-м раунде.
После схватки Уайлдер попал в больницу с переломом руки. Американскому боксеру сделали операцию. После этого медики запретили боксеру выходить в ринг в ближайшие полгода.
- Напомним, 10 октября Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против Деонтея Уайлдера.
- 12 октября тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт заявил, что американец не намерен завершать карьеру после поражения от Тайсона Фьюри.
- 13 октября стало известно, что на Уайлдера после поражения от Фьюри предстоит операция .
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