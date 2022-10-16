Об этом сообщает Еспресо.TV.

Уайлдер нанес Гелениуса мощный удар правой в конце первого раунда поединка, который состоялся в Нью-Йорке. Финскому тяжеловесу понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя.

Для американца это сражение было первым с октября 2021 года, когда он второй раз подряд проиграл британцу Тайсону Фьюри в поединке за звание чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе.

Уайлдер владел титулом WBC с 2015 до 2020 года.

15 октября Деонтей Уайлдер оказался почти на 18 кг легче Роберта Гелениуса во время процедуры взвешивания.

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