Уайлдер жестко нокаутировал Гелениуса в первом раунде
Американский боксер Деонтей Уайлдер победил финна Роберта Гелениуса нокаутом в первом раунде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Уайлдер нанес Гелениуса мощный удар правой в конце первого раунда поединка, который состоялся в Нью-Йорке. Финскому тяжеловесу понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя.
Для американца это сражение было первым с октября 2021 года, когда он второй раз подряд проиграл британцу Тайсону Фьюри в поединке за звание чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе.
Уайлдер владел титулом WBC с 2015 до 2020 года.
- 15 октября Деонтей Уайлдер оказался почти на 18 кг легче Роберта Гелениуса во время процедуры взвешивания.
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